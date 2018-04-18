Resto club у Михайловской набережной в Новосибирске оценили в 15 млн рублей

Плавучий развлекательный комплекс Resto club, являющийся собственностью АО «Западно-Сибирское речное пароходство» (ЗСРП), признанного банкротом, включили в отчет оценки имущества должника.

На сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве появился отчет томского «Бюро оценки ТОККО» по оценке рыночной стоимости плавучего развлекательного комплекса. Заказчиком выступило АО «Западно-Сибирское речное пароходство», которое в марте этого года было признано банкротом. Напомним, что решение о ликвидации предприятия приняли сами акционеры.

В отчете речь, в частности, идет о пришвартованном у Михайловской набережной в Новосибирске плавучем комплексе Resto club. В документе говорится, что объект был построен в Барнауле в 1992 год, но спустя 10 лет реконструирован в Новосибирске по индивидуальному проекту, под конкретные нужды заказчика.

«Не является серийным объектом, что приводит к невозможности использования данных о ценах производителей на первичном рынке. Первичный рынок подобных объектов фактически не существует: судостроительные и судоремонтные заводы не производят на первичный рынок аналогичных развлекательных комплексов», — говорится в отчете и добавляется, что в последний год комплекс никак не эксплуатировался.

Состояние Resto club оценщики назвали удовлетворительным и не нашли признаков устаревания. Его рыночная стоимость на 30 марта 2018 года была оценена в 14,966 млн рублей.

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