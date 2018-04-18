По итогам марта, уровень инфляции составил в годовом исчислении 1,9%, что ниже, чем в среднем по России, где этот показатель составил 2,2%. Напомним, что заданный Центробанком таргет инфляционных ожиданий в 2018 году составил 4%.

Если рассмотреть уровень инфляции по всем 12 регионам Сибирского федерального округа, в семи из них темпы прироста потребительских цен в марте оказались ниже среднероссийского уровня, в пяти – выше. Минимальный уровень инфляции показала Новосибирская область (0,46%) максимальный – Иркутская (2,94%).

Медленнее всех росли цены на товары первой необходимости – в первую очередь, продовольственные. Этого удалось добиться в основном за счет низкой продовольственной инфляции: цены на продукты в Сибири увеличились за год на 0,6% против 1,3% в среднем по стране. Около трети продовольственных товаров из стандартной корзины даже подешевели: снизились цены на мясо и птицу, сыр, сахар, подсолнечное масло, крупы. Еще 50% товаров подорожали не более чем на 4%.

«Цены на продовольствие сдерживают три основных фактора. В Сибири за последние годы реализованы многочисленные инвестпроекты в агропроме. Округ не только полностью обеспечивает себя отдельными продовольственными товарами, но и экспортирует продукты. Большая доля населения имеет личные подсобные хозяйства. Торговые сети расширяют количество магазинов в регионах Сибири, конкурируя друг с другом. Все это замедляет продовольственную инфляцию», – пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Цены на непродовольственные товары последние полгода демонстрируют в Сибири устойчивый прирост на уровне 2,4-2,5%. С одной стороны, их толкает вверх рост цен на топливо и, как ни парадоксально, низкий уровень инфляции, позволивший снизить ключевую ставку ЦБ и сделать потребительские кредиты более доступными, что увеличило количество денег на руках потребителей. С другой – медленно восстанавливающийся в условиях низких доходов спрос не позволяет ценам расти слишком быстро. Сдерживает рост цен и развитие интернет-торговли – темпы ее прироста в Сибири также выше среднероссийских и местные торговые сети тоже ограничивают рост цен, так как понимают, что покупатели могут уйти в интернет. По мнению аналитиков и экспертов ЦБ, дезинфляционный эффект интернет-торговли еще не исчерпан.

Сильнее всего подорожали услуги, в том числе в сфере ЖКХ – средний прирост цен здесь составил 3,1% в годовом выражении. Причем цены на 40% услуг увеличились более чем на 4%. Динамику определили разнородные факторы. Рост тарифов ЖКХ за последний год замедлился с 5,1% до 3,4%. Динамика цен здесь ограничена законодательно предельным размером индексации. Рост тарифов на прочие услуги ускорился с 2,2% до 2,8%. В группу прочих входят услуги образования и организаций культуры, где цены выросли за счет разовых факторов. Достаточно сильно «сдвинули» инфляцию вверх «условно обязательные» услуги, в том числе медицинские и услуги связи. Даже несмотря на конкуренцию в этих секторах, тарифы увеличились более чем на 4,5%.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.