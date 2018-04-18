Глава новосибирской компании «Тион» рассказал, почему суд вернул прокурору его уголовное дело

Основатель инновационной компании «Тион» Дмитрий Трубицын получил копию постановления Советского районного суда Новосибирска и объяснил в Facebook, почему суд возвратил дело прокурору.

Советский районный суд Новосибирска 11 апреля сообщал, что уголовное дело в отношении основателя группы компаний «Тион» Дмитрия Трубицына возвращено прокурору. Таким образом суд удовлетворил требование защиты Трубицына, которая ходатайствовала об исключения из дела недопустимых доказательств. На своей странице в Facebook новосибирский бизнесмен рассказал о подробностях дела, ссылаясь на недавно полученную копию постановления суда.

Из документа следует, что обвинение является неконкретным, то есть были нарушены статьи 73 и 220 УПК РФ («Обстоятельства, подлежащие доказыванию» и «Обвинительное заключение»), а потому суд не может вынести обоснованное и законное решение на его основе.

«По мнению суда, следствие вообще не смогло аргументировать ни незаконность производства, ни умысел, ни — самое важное — общественную опасность», — написал Трубицын.

Цитируя судебный документ, Дмитрий Трубицын отметил ту его часть, где говорится, что следствие не уточнило, в чем именно бизнес «Тиона» был причиной общественной опасности.

«Требуют уточнения и конкретизации доводы следствия о том, в чем именно заключалась общественная опасность действий Трубицына Д.А., который, как следует из обвинительного заключения, в период с 23.01.2015 по 29.01.2017 осуществлял производство и сбыт медицинских изделий, которые соответствовали всем требованиям безопасности и не причинили вреда, а также не создали угрозы причинения вреда другим лицам», — следует из постановления районного суда.

Напомним, следствие считало, что фирма Трубицына ради уменьшения себестоимости продукции и получения наибольшей прибыли продавала российским клиникам фальсифицированные очистители воздуха.

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