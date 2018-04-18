Сергей Цивилев удивился недоверию населения власти

Программу развития Кемеровской области врио губернатора Сергей Цивилев обсудил 17 апреля с депутатами Госдумы от региона. Врио также попросил парламентариев больше времени уделять избирателям, так как, когда он пообещал жительнице Киселевска приехать к ней на следующей неделе, она ему не поверила, передает пресс-служба региональной администрации.
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встретился представителями региона в Госдуме РФ Дмитрием Исламовым, Владимиром Мельником, Антоном Горелкиным, Павлом Федяевым. Начать обсуждение глава Кузбасса предложил с трагедии в ТЦ «Зинмяя вишня». Он рассказал депутатам о проделанной работе и сказал, что следующей неделе сам буду выслушивать пострадавших, чтобы узнать, как они оценивают качество оказываемой помощи. На встрече прозвучало, что вскоре специалисты приступят к сносу здания сгоревшего торгового центра и к 1 сентября текущего года на его месте будет обустроен парк или сквер.
Приступая к разговору о развитии региона, Сергей Цивилев напомнил парламентариям, что он поручил до 9 июля составить программу социально-экономического развития Кузбасса, и пригласил их принять в этом участие. Врио также попросил депутатов плотнее работать с населением, так народ не доверяет власти.
«Вчера ко мне обратилась жительница Киселевска, которая находится в очень тяжелом затруднительном положении – очень близко к ее дому проходят взрывы. Ее внуки напуганы. Взрывы подошли вплотную к дому. И вопрос по ее переселению не решен. Я принял решение посетить ее на следующей неделе. Что меня поразило во время разговора – она мне не поверила и переспросила: «Вы точно приедете? Вы меня не обманываете?». Это означает, что простые люди не верят, что такое может быть. Поэтому я обращаю ваше внимание, на то, чтобы как можно чаще выезжать в города и районы, общаться со своими избирателями», — сказал присутствующим на встрече парламентариям Сергей Цивилев.
Депутаты одобрили намерения Цивилева сделать Кузбасс регионом номер один за Уралом и подчеркнули, что находятся на «его стороне». К слову, именно эти парламентарии оставили свои подписи в обращении к новому главе региона с просьбой поддержать кандидатуру Амана Тулеева на пост спикера регионального совета депутатов. После совещания у врио губернатора депутат Дмитрий Исламов заявил, что недопустимы мнения о формировании системы двоевластия в регионе с получением Тулеевым должности председателя парламента.
«Есть мнение о том, что с приходом Тулеева на пост спикера областного парламента начнутся конфликты между законодательной и исполнительной ветвями власти. Это абсолютно ошибочное мнение. Уникальный, многолетний опыт работы Амана Гумировича в областном совете, и на посту губернатора Кемеровской области будет полезен региону. Тулеев – государственный человек, который никогда не допустит этого конфликта», — добавил Дмитрий Исламов.
Наивный мужик! Да Хан только в конфликтах и силен!
т улеев не справился с губернаторством за 20 лет правления не обращал внимания на коррупцию , на и кумовщину, на угрозы и репрессии неугодных, жгут наши дома, понуждая к продаже земельных участков, понуждают к продаже квартир черными риэлторами, акций… незаконными решениями кемеровского облсуда мошенничество с земельными участками узаконили, нарушение федеральных законов -ЖКХ без льгот Ветерана труда и инвалида 1 гр. узаконили, 3 года отказ выдать квоту или компенсацию на операции Ветерана , завполиклиники 16 лет отказывала по направлению от предприятия направить на МСЭК установить инвалидность , наши описания рабочих мест вредного производства просто присвоили себе. Эти 20 лет тулеевские замы сергеев и цой не решили вопрос с деньгами, а наоборот меня запугивали отказом в лечении и трудоустройстве и угрозы приводили в исполнение, о чем я подробно писала в жалобах тулееву по датам и времени.. За эти 20 лет кто понесет ответственность? тулеев и сергеев должны предстать перед судом!