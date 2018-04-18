Новосибирской области выделена федеральная субсидия на развитие информационных систем в медицинских организациях. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

В соответствии с распоряжением, которое подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, на внедрение информационных систем в медицинских организациях выделены бюджетные ассигнования на сумму 2 млрд рублей, которые поступят в 75 регионов. Из этой суммы Новосибирской области будет выделено 35 млн рублей.

«Мы впервые выделяем деньги, чтобы в каждой поликлинике, каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная медицинская помощь, можно было перейти на электронный документооборот. Это и шаг по повышению качества медицинских услуг, и просто удобнее для большого количества людей», — прокомментировал подписанный документ на совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Благодаря информатизации медучреждений история болезни того или иного пациента будет синхронизироваться с Единой государственной системой в сфере здравоохранения. «Соответственно, медицинские организации – при согласии пациента, хочу на это обратить внимание, потому что эта информация чувствительная, она касается здоровья, – смогут обменяться электронными медицинскими картами», — сказал премьер-министр и добавил, что в базе будет также содержаться информация о медуслугах, оказанных пациенту, что позволит качественнее осуществлять контроль за расходованием средств, выделенных здравоохранению.

По словам премьер-министра, электронный документооборот поможет лучше справиться с очередями, так как к врачу можно будет записываться дистанционно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. «В конечном счёте это всё должно помочь избавить наше здравоохранение от избыточных бумажек», — подвел итог Дмитрий Медведев.

Отметим, что самую большую сумму в Сибири на эти цели получит Алтайский край. Туда будет направлено 52 млн рублей. Меньше всех достанется соседней Республике Алтай — 11 млн рублей.

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