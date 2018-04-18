Новосибирская область вошла в десятку регионов в рейтинге качества благоустроительных работ

Накануне в сибирском полпредстве рассмотрели вопросы благоустройства городов СФО и обсудили ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на совещании, посвященном реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» подчеркнул, что обновление и совершенствование городской среды в регионах Сибири позволит повысить качество жизни, и как следствие будет способствовать сохранению населения.

Согласно информации федерального минстроя, в 2017 году в проекте приняли участие 256 муниципальных образований округа с населением 14 млн человек. За год в Сибири благоустроили около 3 тыс. дворов, более 300 общественных территорий и 40 парков. В общероссийском рейтинге качества реализации проекта Красноярский край занимает 4 место, Новосибирская область – 9, Забайкальский край – 10. Худшие позиции из числа регионов СФО у Республики Бурятия (23 место) и Республики Хакасия (27 место). Напомним, что в этом году по динамике выполнения проекта Красноярский край поставлен на 2 место, Томская область – на 4, а Новосибирская область – на 7.

К слову, два проекта из Новосибирской области по итогам 2017 года были включены в федеральный реестр лучших практик минстроя. Речь идет о первом этапе благоустройства Михайловской набережной в Новосибирске (номинация «Набережные как общественные пространства») и лесопарковой зоны отдыха «Парк Кольцово» в р.п. Кольцово (номинация «Парк как место отдыха и занятий спортом»).

На прошедшем совещании полпред также затронул борьбу регионов с несанкционированной наружной рекламой и отметил успехи Новосибирской области в этом. Кроме того, дополнительных усилий требует решение задачи по устранению очагов несанкционированной уличной торговли, считает Сергей Меняйло. «Это не просто небрежный вид общественных территорий, от неорганизованной уличной торговли страдает бюджет. Во многих случаях такая торговля осуществляется без соблюдения санитарных норм и может нанести вред здоровью граждан», — прокомментировал полпред.

Подводя итоги совещания, Сергей Меняйло поручил руководителям муниципалитетов вовремя начать мероприятия, запланированные на текущий год, «чтобы выполнить всё качественно и точно в срок».

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