Проект соглашения о сотрудничестве между правительством региона и ПАО «Газпром нефть» на поставку горюче-смазочных мтериалов для селян одобрен на заседании правительства. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Новосибирской области. Топливо аграрии смогут закупить по сниженной стоимости.

И.о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко отметил, что поставка ГСМ по льготным ценам предполагается при проведении сезонных полевых работ. Предметом соглашения является обеспечение сотрудничества правительства Новосибирской области и ПАО «Газпром нефть» при реализации областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НСО на 2015 -2020 годы».

Ранее врио губернатора Андрей Травников поручил профильному министерству разработать предложения по заключению соглашений с основными поставщиками горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений для сельхозтоваропроизводителей региона на одном из аппаратных совещаний.

Напомним, что ранее экс-глава регионального минсельхоза Василий Пронькин сообщал, что в текущем году стоимость посевной в Новосибирской области увеличится на 600 млн рублей до 5,2 млрд, поскольку в конце февраля-начале марта заметно выросла стоимость горюче-смазочных материалов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.