Александр Бурков назвал Омскую область отстающей в развитии авиаперевозок

В опубликованном 16 апреля интервью ТАСС врио губернатора Омской области Александр Бурков затронул, в том числе, острые для региона вопросы продолжения строительства аэропорта Омск-Федоровка и метро.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков считает, что региону не следует инвестировать в аэропорт Омск-Федоровка, пока не стала известна управляющая компания. По мнению Буркова, государство не должно заниматься бизнесом, а должно создавать условия для его ведения. Говоря о работах с омским аэропортом, врио вспомнил об аэропорте Новосибирска в свете того, что авиаузел развивался как частный (новосибирским аэропортом Толмачево управляет холдинг «Новапорт»). «Мы видим, как частный аэропорт соседнего Новосибирска развился, а мы потеряли время», — сказал он агентству ТАСС.

На омскую Федоровку сейчас претендуют «Новапорт» и «Аэропорты регионов», но проблема в том, что до сих пор не определена концепция аэровокзала – его предназначение, статус, объемы пассажиропотока и груза. «Мы находимся на нуле, у нас нет базовой авиакомпании, нет пассажиропотока, он составляет меньше миллиона пассажиров в год, мы в Сибирском федеральном округе одни из отстающих по этому показателю», — заявил Бурков.

Глава региона также констатировал, что по Федоровке на сегодня нет четкой оценки состояния взлетной полосы, нет расчетов стоимости реконструкции или строительства новой полосы, нет сформированного понимания, сколько будет стоить сам аэровокзал и все инженерные сети.

Стоит отметить, что ранее Александр Бурков заявлял, что аэропортом-точкой роста в Омской области может стать только Федоровка и называл его жизнеспособным проектом.

О метро Александр Бурков высказался так же резко, подчеркнув, что его «не построили в советский период, в другие сытые годы», и в том виде, в котором планировалось, уже не получится реализовать масштабный проект. По словам Буркова, специалисты консервируют один участок метрополитена, так как власти понимают – «метро туда не дойдет никогда». В региональном правительстве рабочая группа решает, как использовать технически остальные участки для трамвая.

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