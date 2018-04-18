«Балтийский лизинг» возглавил топ-5 компаний по количеству сделок на территории Урала и Западной Сибири

Аналитический центр журнала «Эксперт» опубликовал рейтинг лизинговых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2017 года. По информации, представленной финансовыми аналитиками, компания «Балтийский лизинг» занимает первое место по двум основным показателям: по количеству сделок, заключенных на территории регионов, а также по объему нового бизнеса в сегменте малого предпринимательства.



Что касается количества сделок, которые менеджеры филиалов «Балтийского лизинга» заключали с клиентами указанных регионов, то их число по итогам 2017 года выросло на 46%, а в количественном эквиваленте составило 2308 договоров лизинга.

В сегменте малого предпринимательства Урала и Западной Сибири «Балтийский лизинг» лидирует с объемом нового бизнеса в 4,3 млрд рублей. Этот результат является отражением общей концепции компании, по большей части ориентирующейся на сегмент МСП, которому необходимы быстрые решения по развитию своих предприятий.

Если говорить про общий объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» по этим регионам, то компания также входит в тройку лидеров с результатом 5,3 млрд рублей. По отношению к 2016 году этот показатель вырос почти на 50%.

Также на Урале и в Западной Сибири «Балтийский лизинг» занимает второе место по объему нового бизнеса в сегменте легковых авто. Почти 30% сделок компании в 2017 году было заключено именно по этой категории имущества.

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Филиал ООО «Балтийский лизинг» в Новосибирске:

пр. Димитрова, д. 7

8 (383) 246 11 28, 8 (800) 222 05 55

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