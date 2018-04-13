Новосибирский филиал Россельхозбанка увеличил объемы кредитования сезонных работ на 30%

Новосибирский филиал Россельхозбанка подвел итоги финансирования сезонных работ в I квартале 2018 года. За указанный период филиал выдал 1,6 млрд кредитов на проведение сезонных работ, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из них 1,5 млрд рублей выданы с использованием льготного механизма кредитования АПК, данный показатель также увеличился по сравнению с I кварталом 2017 года на 43%.

Для подготовки к весенней посевной активно пользуются кредитными ресурсами как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства региона. С начала 2018 года малым формам хозяйствования на проведение сезонных работ выдано порядка 320 млн рублей.

По словам директора Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислава Тишурова, кредитование сезонных работ продолжает оставаться основным приоритетом в работе банка. Помимо выдач кредитов менеджеры филиала активно ведут работу по консультационной и методической поддержке клиентов.

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