В мэрии Новосибирска обсудили маршрут «Монстрации»

Сегодня в мэрии Новосибирска состоялся оргкомитет по планированию празднования в городе Первомая. Городские власти согласовали маршрут молодежного шествия «Монстрация».

Мэрия Новосибирска согласовала проведение в городе 1 мая «Монстрации» — шествия с элементами абсурдистского карнавала. Напомним, что на совещание 13 апреля по формированию концепции мероприятий Праздника Весны и Труда глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова приглашала основателя акции Артема Лоскутова, однако он не смог посетить заседание из-за того что сейчас находится в Москве. Его представителем в администрации была Александра Попова.

По итогам совещания организаторы шествия сообщили, что городские власти согласовали «Монстрацию» по заявленному маршруту: по Красному проспекту от Дома офицеров до площади Ленина. Колонна начнет движение в 13:00 и двинется в сторону площади по нечетной стороне проспекта. Когда шествие прибудет на площадь, то участники соберутся в сквере у театра оперы и балета, где будут находиться до 14:00.

Ранее Артем Лоскутов выдвигал предположение, что в этом году число участников акции достигнет 5 тыс. человек. Мероприятие проходит в Новосибирске с 2004 года. В 2011 году Артем Лоскутов получил за «Монстрацию» премию в области современного искусства «Инновация» от Государственного центра современного искусства. В 2016 году маршрут шествия мэрия не согласовала, и мероприятие прошло в рамках организованного администрацией «Всешествия». После этого Лоскутов был задержан, а позже Центральный районный суд признал его виновным по ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение при проведении согласованной акции) и оштрафовал на 20 тыс. рублей.

Отказ организаторы получали и в 2015 году, но акция прошла под лозунгом «Господи, прости». Тогда Лоскутов был арестован на 10 суток и оштрафован на 5 тыс. рублей.

Помимо Новосибирска, «Монстрация» проходит и в других городах. У себя в Twitter Артем Лоскутов сообщил, что правоохранители Нижнего Новгорода потребовали от организаторов выполнения ряда условий: организовать перекрытие дорог большегрузами, установить ограждения и рамки, нанять ЧОО и ограничить доступ граждан без досмотра в зону проведения мероприятия. На все это, по оценкам организаторов, потребуется около 400 тыс. рублей. «Несогласованная дешевле обойдётся», — написал в соцсети Лоскутов.

Тем временем 27 апреля в Третьяковской галерее откроется выставка «Искусство 2000-х», на которой, в том числе, будет представлена «Монстрация». Формат презентации, как объяснил Артем Лоскутов, еще обсуждается, но, возможно, это будут фотографии шествия, а также реальные транспаранты.

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