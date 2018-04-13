Правоохранители задержали одного из участников убийства в новосибирском баре «Ухо и Медведь»

В пятницу, 13 апреля в ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили о задержании одного из фигурантов уголовного дела, возбужденного после убийства охранника караоке-бара.

Ночью, 21 марта в баре известного новосибирского ресторатора Дениса Иванова «Ухо и Медведь» произошел конфликт между посетителями и охранником. От одного из участников конфликта 42-летний охранник получил выстрел в висок из травматического пистолета. Врачам не удалось спасти жизнь потерпевшему. Преступник тогда скрылся.

Как сообщили сегодня в новосибирской полиции, правоохранители установили личности подозреваемых. Один из них — 37-летний новосибирец, который спровоцировал конфликт тем, что отказывался сдать в гардероб верхнюю одежду, задержан и находится под стражей. В региональном управлении следкома уточняют, что в ту ночь он отмечал в этом баре свой день рождения. Он подозревается в избиении охранника по голове.

Второй подозреваемый – 30-летний брат задержанного Иван Зыбарев, выстреливший в охранника, все еще не пойман. Он объявлен в федеральный розыск.

В следственном управлении сейчас расследуются два уголовных дела по статьям 105 УК РФ (убийство) в отношении Ивана Зыбарева и 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в отношении задержанного 37-летнего мужчины.

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