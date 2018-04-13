В Красноярске возобновят строительство метро

В текущем году в Красноярске разморозят работы по строительству метрополитена. Такое заявление сделал директор «Красноярскметростроя» Игорь Иванов, пишет муниципальная газета Красноярска «Городские новости».

Впервые с 2010 года в Красноярске будут возобновлены работы по строительству метрополитена. Уже в этом году метростроители планируют пройти 160 метров тоннеля при помощи канадских машин, которые поступят в город в ближайшее время. По словам директора «Красноярскметростроя» Игоря Иванова, для работ Красноярск получит 4 или 5 канадских тоннелепроходчиков, и за пять лет первая линия метро будет построено. Если цена всего метро составляет около 65 млрд рублей, то в оставшиеся месяцы этого года будут выполнены работы на 250 млн рублей.

Тема продолжения строительства метрополитена в Красноярске была оживлена после февральского визита президента РФ Владимира Путина, который поручил заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку разобраться с вопросами финансирования проекта. Строительство метро в Красноярске было начато в 1995 году и до 2010 года, когда работы остановились, пройдено 4 км подземных выработок, начато строительство станций и перегонных тоннелей. В прошлом году консервация объектов обошлась местным властям в 76 млн рублей.

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