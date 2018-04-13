Samsung откроет «факультеты интернета вещей» в двух сибирских вузах

В новом учебном году корейская компания планирует расширить образовательный проект «IoT Академия Samsung» и включить в программу еще восемь высших учебных заведений. В их числе окажутся и два сибирских вуза, которые смогут готовить специалистов в сфере промышленного интернета вещей. Напомним, что образовательный проект работает с 2017 года, пилот был запущен в двух московских вузах – МИРЭА и МФТИ.

Как сообщили в пресс-службе Samsung Electronics, при выборе вузов-партнеров компания учла охват специальностей и направлений обучения, где будет востребована тематика интернета вещей (IoT), потенциальное количество студентов и квалификацию преподавателей. Из сибирских вузов в число участников программы попали Новосибирский государственный технический университет и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

Каждому вузу-партнеру будет предоставлено оборудование для организации учебно-научных IoT-лабораторий. Компания проводит дополнительное обучение преподавателей проекта, оказывает методическую и техническую поддержку в его реализации. Курс обучения IoT длится один год – в первом семестре студенты изучают реальные кейсы по разработке и внедрению технологий интернета вещей, во втором создают IoT устройства уже сами. Собственно, основной упор в курсе делается именно на практику, а по завершению учебного года каждый студент создает прототип собственного IoT гаджета, который и станет его выпускной работой.

«По плану мы готовы принять 80 слушателей, – прокомментировал декан факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Иван Рева. – Занятия будут идти на базе нашего факультета, который к 1 сентября оснастится дополнительным оборудованием. Уже сегодня число желающих участвовать в программе «IoT Академия Samsung» составляет около 70 студентов нашего вуза, но мы открыты и для претендентов со стороны, в том числе старшеклассников».

«ТУСУР давно и успешно работает по тематике безопасного интернета вещей, в том числе создавая и внедряя совместно с промышленными партнерами собственные решения, например, систему для интеллектуально учета потребляемых ресурсов, – подчеркнул ректор ТУСУР Александр Шелупанов. – Мы рады, что теперь совместно с Samsung Electronics будем продолжать реализовать апробированную и хорошо зарекомендовавшую у нас в ТУСУРе практико-ориентированную подготовку востребованных специалистов для цифровой экономики, разработчиков актуальных технологий, успешных технологических предпринимателей».

Samsung – не единственная компания, которая продвигает в России свои образовательные программы в сфере IoT. К примеру, Cisco Netwoking Academy, сотрудничающая с красноярским Сибирским Федеральным университетом, работает, в том числе, и в IoT направлении. Есть свои программы также у SAP и ZTE, но они работают только с вузами Москвы и Санкт-Петербурга.

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