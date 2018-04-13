На XV отчётно-выборной конференции МАРП новым президентом Ассоциации единогласно был избран генеральный директор Сибирской юридической компании Сергей Карпекин.

Отметим, что Сергей Карпекин сменил на этом посту генерального директора «Сиблитмаша» Анатолия Масалова, который являлся президентом Ассоциации три срока подряд. Масалов же стал почетным членом совета МАРП.

В ходе конференции был представлен доклад об итогах работы МАРП в 2015-2017 гг. и перспективах развития в 2018-2020 гг. На мероприятии присутствовал и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Он обсудил с членами МАРП вопросы развития промышленности Новосибирской области, Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, а также вопросы взаимодействия науки, промышленности и власти.

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