Под Красноярском создадут крупнейшую в России ферму для майнинга

В Дивногорске Красноярского края в скором будущем может появиться крупнейшая в стране майнинговая ферма по добыче криптовалюты. О своих планах российская майнинговая компания BitBaza сообщила в кулуарах КЭФ-2018.

На базе индустриального парка «Дивный» под Красноярском майнинговая компания BitBaza планирует создать крупнейшую в России майнинг-ферму по добыче криптовалюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Даниила Закомолкина. Территория Красноярского края была выбрана, по словам Закомолкина, с точки зрения энергобезопасности и снижения издержек. Вложения в проект сейчас оцениваются в 3 млрд рублей.

Компания BitBaza — разработчик, производитель и поставщик оборудования для майнинга криптовалюты на российском рынке с 2013 года. Как указывается на ее официальном сайте, в период с 2013-го по 2017 год было поставлено более 6 тыс. майнеров на территорию РФ общей стоимостью более $7 млн.

«На выходе планируется создать продукт, который будет ликвиднее майнинга, поэтому проект стратегический. Красноярск является профицитным регионом по электроэнергии. Именно индустриальный парк «Дивный» имеет в своем распоряжении три шинопровода подключения к единой энергосистеме», — поделился руководитель BitBaza Даниил Закомолкин и добавил, что уже сейчас компания ведет строительство блоков в «Дивном» и уже в течение месяца будут запущены майнинг-фермы с мощностью потребления на 10 МВт.

Затем их число увеличится до мощности в 120 МВт. Вырабатываемое в процессе майнинга тепло в компании думают превращать в тепловую энергию и использовать для отопления жилых домов. Для работы на майнинговой ферме будут привлекаться специалисты-выпускники Сибирского федерального университет.

На заседании круглого стола «Цифровая экономика и «Цифровые» деньги», прошедшего 12 апреля на КЭФ-2018, Даниил Закомолкин привел данные, что сейчас доля России на мировом рынке блокчейна оценивается 2%, однако у страны есть все шансы повысить этот показатель в разы в случае переноса майнинговых мощностей для блокчейна из Китая. Причем для майнинга лучше всего подходит Сибирский регион, где есть свободные промышленные и энергомощности и достаточно холодно, так как оборудование нуждается в постоянном охлаждении.

На круглом столе было сказано, что приход майнеров из Китая в Россию при грамотном и честном регулировании может существенно пополнить региональные и федеральные бюджеты, а инвестиции составят сотни миллиардов рублей ежегодно.

К слову, не так давно «КС» общался с финансовым директором компании Faraday mining Андреем Аникеевым, который рассказал, стоит ли вкладываться сейчас в криптовалюту. Подробности — по ссылке.

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