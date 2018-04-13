Территория опережающего социально­экономического развития Линево (ТОСЭР) уже в ближайшие годы станет одним из крупных региональных центров притяжения реальных инвестиций в промышленное производство.

ТОСЭР — драйвер экономического роста

Решение проблем моногородов — одна из приоритетных задач развития промышленного потенциала страны. Компактность размещения, сохранившийся на достаточном уровне кадровый и инфраструктурный потенциал создают позитивные предпосылки для создания на базе бывших моногородов новых промышленных кластеров, а статус территории опережающего социально­экономического развития открывает новые возможности для инвесторов. Прежде всего это упрощенные административные процедуры и существенные налоговые льготы для бизнеса. Значительные средства государство направляет на реновацию и развитие инфраструктуры.

Резиденты ТОСЭР полностью освобождаются от налога на прибыль на пятилетний срок с момента получения первой прибыли

Впервые о планах создать ТОСЭР на базе Линево было объявлено летом 2017 года на рабочем совещании по реализации приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов» при участии губернатора НСО. В достаточно сжатые сроки региону удалось подготовить всю документацию и добиться того, что Линево был присвоен статус ТОСЭР.

«Сейчас мы взаимодействуем с Фондом развития моногородов для получения софинансирования расходов областного бюджета на строительство объектов инфраструктуры для резидентов ТОСЭР. Размер этой поддержки может составить до 95% от суммы затрат на инфраструктуру», — отмечает генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александр Зырянов.

Резиденты ТОСЭР получают площадку с готовой инфраструктурой и таким образом уникальную возможность минимизировать затраты на самом капиталоемком этапе — строительства и запуска производственных линий. Дорожное строительство, развитие энергетического и сетевого хозяйства при непосредственном участии федерального бюджета создают конкурентные преимущества уже на старте развертывания производственных мощностей.

В обмен на это бизнес должен соблюсти специальные условия для резидентов. Это прежде всего регистрация предприятия на территории ТОСЭР, отказ от использования специальных налоговых режимов — таких, например, как упрощенная система налогообложения, — отказ от филиалов и представительств за пределами территории опережающего социально­экономического развития. Также не менее 75% занятых на предприятии должны быть из числа местных жителей.

Реальная поддержка бизнеса

Помимо субсидирования развития инфраструктуры, ТОСЭР предусматривают значительные налоговые льготы. Предприятия полностью освобождаются от налога на прибыль на пятилетний срок с момента получения первой прибыли. Есть определенные послабления и по другим видам налогов и сборов с предприятий, например, освобождение от уплаты налога на имущество и землю.

«Очень важный вопрос по взносам в пенсионный фонд и фонд социального страхования, — считает врио зампредседателя правительства Новосибирской области Ольга Молчанова. — Если сейчас по общему режиму это 30%, то для предприятий­резидентов, начавших работу в течение первых трех лет после создания ТОСЭР, на протяжении 10 лет будет применяться ставка от 6% до 7%. Это тоже принципиально важно».

Предусмотрены и меры дополнительной поддержки. В том числе предоставление льготного финансирования Фонда развития моногородов. Речь о сумме от 100 млн до 1 млрд рублей, не превышающей 40% от стоимости инвестиционного проекта, под 5% годовых сроков на 8 лет.

«По Линево мы разработали и утвердили дорожную карту, — продолжает Ольга Молчанова. — Подписано соглашение между Фондом развития моногородов и правительством Новосибирской области о содействии в реализации инвестиционных проектов на территории Новосибирской области. Есть соглашение с Минэкономразвития РФ. Задействованы другие министерства — ЖКХ и Минтранс совместно выбрали объекты инфраструктуры, которые требуется модернизировать или создать, для предприятий — будущих резидентов ТОСЭР».

Линево — территория инвестиций

Расположенный всего в 75 километрах от областного центра поселок Линево насчитывает сегодня свыше 18,5 тысячи жителей. Он создавался вокруг крупнейшего промышленного объекта региона — Новосибирского электродного завода. Четыре года Линево был включен в список моногородов с рисками ухудшения социально­экономической ситуации. Но присвоение поселку статуса ТОСЭР в корне меняет сами возможности территории.

Свое желание инвестировать в создание промышленных предприятий на площадках Линевского ТОСЭР уже обозначили несколько компаний. В скором времени здесь должны появиться производства таких направлений, как легкая, химическая промышленность, заработает транспортно­логистическое направление и производство автозапчастей. Пять компаний уже подписали соглашения о намерениях, еще с шестью ведутся активные переговоры, обсуждаются детали. В том числе это проекты по организации производства строительных металлоконструкций, производству машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, производству плит, панелей, строительных конструкций из дерева, производству металлических профилей и производству мебели. Кроме того, на стадии переговоров с инвесторами — проект создания завода по производству нефтяного технического графита.

«Для Линево это совершенно новый сценарий социально­экономического развития, — подчеркивает Александр Зырянов. — Территория уже сегодня готова принять новые производства, предлагая самые льготные в Новосибирской области условия для инвесторов».

Самыми знаковыми инвестпроектами на текущий момент можно считать проекты ГК «Обувь России». «Обувь России» считает проект ТОСЭР перспективным, — комментирует заместитель директора по связям с общественностью ГК «Обувь России» Наталья Паули. — Наша компания планирует разместить в Линево производство цельноформованной обуви и деталей низа обуви из ЭВА. Это перспективное направление, у нас с 2014 года работает автоматизированный комплекс по изготовлению такой обуви в Новосибирске. В 2017–2018 гг. мы расширили линейку обуви из ЭВА, изготавливаемой на нашей фабрике. В планах группы — увеличить объемы выпуска такой обуви на новой площадке в Линево. Сейчас «Обувь России» прорабатывает детальный бизнес­план проекта».

Еще одним знаковым проектом станет организация производства запасных частей для автомобилей. Проект будет реализовываться компанией «Миравто». В рамках инвестпроекта планируется наладить производство тормозных колодок и тормозных дисков для автомобилей, кузовных деталей и деталей ходовой части автомобиля из металлов и полимеров. «То, что такие производства начинают открываться в России, на мой взгляд, очень хорошая новость, за этим будущее. Сейчас отечественный рынок — второй по количеству автомобилей в Европе, но по потенциалу — первый. С учетом того, что количество автомобилей на душу населения в России будет расти, приближаясь к европейским показателям, это потребует и роста числа компонентов в стране. И это дает импульс развития всей отрасли», ­ отмечал ранее «КС» генеральный директор компании ROSSKO Сергей Кизиев.

Привлекателен Линево и для различных инновационных проектов. Как ранее отмечал глава администрации Линево Яков Ландайс, рабочая группа по управлению проектами развития пришла к выводу, что поселок является привлекательной территорией для реализации проектов по производству инновационной продукции резидентов Технопарка Академгородка. Там, как отметил Ландайс, «рождаются новые идеи и опытные образцы, однако нет территории для создания промышленного производства». Руководство Академпарка и бизнес­сообщество поддержали этот проект, добавил он.

Впрочем, самым главным можно считать то, что обозначенные проекты находятся в высокой готовности с точки зрения реализации. Это можно считать признаком отсутствия административных барьеров. «Мы связываем большие надежды с новым статусом поселка, — отмечает Яков Ландайс. — Мы совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области работаем с инвесторами и рассчитываем увидеть первые результаты по началу развертывания промышленных площадок уже в ближайшее время».

По всем вопросам развития бизнеса в ТОСЭР Линево

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

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