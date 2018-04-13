В Новосибирске запустили систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь пассажиры могут использовать любые бесконтактные банковские карты для расчёта за проезд. Банком-эквайером услуги выступил Сбербанк.

«Внедрение системы предназначено для того, чтобы уходить от неоплаченного проезда, в том числе минимизировать человеческий фактор и с точки зрения контроля за оплатой проезда и с точки зрения денег, которые собирает кондуктор. Не все из них, к сожалению, проходят соответствующий путь и оставляют свои следы в налоговых органах и подвергаются учёту. Поэтому безналичный расчёт в этом отношении — это прямая, чёткая прозрачная система», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время презентации системы.

Партнером проекта выступило ПАО Сбербанк, победившее в ходе торгов на право оказания этой услуги. Безналичной системой оплаты оборудованы около 500 единиц транспорта на всех муниципальных маршрутах: трамваи, троллейбусы, муниципальные автобусы № 7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72, 88, а также метрополитен и маршрутные такси № 10, 38, 65, 87.

«Безусловно, это удобно и с точки зрения пассажира, потому что ускоряет платёж. Ведь оплатить проезд можно и банковской картой, и смартфоном. Это прозрачный расчёт, скорость операции, рост производительности, – заявляет управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. – Стоимость проезда пока такая же, как за наличный расчёт. Но я надеюсь, что мы получим преференции, и стоимость проезда за безналичный расчёт будет в перспективе меньше, чем за наличные. Мы действительно понимаем, что это со всех сторон удобно. Выигрывает и перевозчик, и пассажир. Рассчитаться наличкой и получить сдачу со 100 рублей в размере 82 рублей — достаточно проблематично и затратно с точки зрения времени. Это доставляет неудобство остальным пассажирам. Расчёт по банковской карте занимает секунды».

В планах у мэрии перевести весь общественный транспорт Новосибирска на безналичный расчёт, пока что новыми терминалами пользуется не все частные перевозчики

«Есть примеры тех, кто уже включился. Сами посчитали, что переход на новые технологии это выгодно и интересно – отметил Анатолий Локоть – Сегодня весь муниципальный пассажирский транспорт на 100% оборудован терминалами, везде можно оплатить безналично по банковской карте. Мы обращаемся к коммерческим перевозчикам, чтобы они переходили на эту систему. Дальше мы неизбежно придём к тому, что при проведении конкурса на те или иные маршруты у нас появится в качестве требования возможность безналичной оплаты билеты. Поэтому лучше это делать заранее. Сейчас пока есть переходный момент».

Ежемесячно в Новосибирске регистрируется 14 млн поездок по безналичной оплате, порядка 170 млн поездок в год, что составляет более 50 % от общего объёма поездок. Игорь Безматерных считает, что при подключении банковских карт к системе оплаты проезда процент безналичных операций заметно вырастет. «Я верю, что Новосибирск может быть лучшим городом, где максимально востребован и максимально используется безналичный расчёт», — резюмировал Игорь Безматерных.

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