Секретарь генсовета «Единой России» не разрешил Аману Тулееву проходить праймериз в закрытом режиме

Вчера, 12 апреля состоялось заседание президиума генсовета партии «Единая Россия», на котором региональным отделениям было поручено придерживаться открытой модели предварительного голосования, сообщает пресс-служба партии.

На заседании президиума генерального совета партии «Единая Россия» его секретарь Андрей Турчак сказал, что ряд реготделений выразили желание отклониться от базовой модели предварительного голосования. Среди этих отделений присутствует и Кемеровская область. Андрей Турчак заявил, что впредь на президиум такие вопросы не будут выноситься, а регионы будут получать сразу отказ, поскольку еще на XVII съезде «Единой России» в декабре 2017 года было принято решение, что предварительное голосование на кампаниях любого уровня проводится исключительно с участием в голосовании всех избирателей, а не только членов партии. Исключение составляют только те случаи, когда количество избирателей не превышает 1 тыс. человек.

Секретарь кемеровского регионального отделения Алексей Синицын свою просьбу провести праймериз в закрытом режиме аргументировал событиями, происходящими на фоне трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

«Траурные события будут наслаиваться на голосование, и это может повлиять на мнение населения, в связи с чем целесообразно провести предварительное голосование по третьей модели (закрытой модели, когда право голоса имеют только члены партии — «КС»)», — передает пресс-служба партии мнение Синицына.

Комментируя обращение Синицына, Турчак напомнил о смене председателя облсовета, сказав, что траурные события «не помешали провести определенные организационные изменения, которые прогремели на всю страну».

«Это вам не помешало провести, и вы не посчитали это объективным обстоятельством. О чем мы говорим? Это все доводы субъективные. Каким образом открытость процедуры предварительного голосования может повлиять? На что она может повлиять?» – сказал секретарь генсовета и поручил Алексею Синицыну вернуться в регион, провести голосование максимально открыто и отобрать «действительно лучших».

Напомним, что на этой неделе Алексей Синицын по собственному желанию лишился поста спикера совета депутатов Кемеровской области, объясняя свой уход тем, чтобы парламентарии могли избрать Амана Тулеева, который получил мандат депутата спустя два дня после отставки с должности губернатора. Однако главой совета Тулеев пробудет недолго, до сентября этого года, так как полномочия четвертого созыва заканчиваются именно тогда. Если Тулеев захочет переизбираться, то он должен пойти на праймериз. На основании итогов партийного предварительного голосования, которое пройдёт в Кузбассе в мае, будут сформированы списки кандидатов в депутаты следующего созыва.

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