Почему ушел Василий Пронькин?

Вопрос оказания господдержки аграриям, который парламентарии активно обсуждали с начала года, принес неожиданные результаты. Дополнительные 500 млн рублей, которые было решено выделить из областного бюджета, стали предметом спора отдельных депутатов и главы Минсельхоза Новосибирской области Василия Пронькина. Этот конфликт и послужил финальной точкой в непростых отношениях Пронькина с коллегами, приведшей к его уходу. «КС» разбирался в причинах сложившейся ситуации.

Информация о том, что врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин решил покинуть занимаемую должность, начала активно обсуждаться в первых числах апреля, буквально на следующий день после совещания в правительстве региона, на котором была утверждена погектарная поддержка. Ее суть состоит в том, что для каждого хозяйства, независимо от того, в каком районе области оно находится, выделяется одинаковое количество бюджетных средств — порядка 180 рублей на гектар. Ранее же действовал иной принцип: селян поддерживали исходя из того, в какой климатической зоне находятся их угодья.

Например, аграрии, ведущие бизнес в Кулундинской зоне (Баганский, Карасукский районы), имели повышающий коэффициент в связи с низким плодородием почв, а для центральной и восточной зон региона применялся, напротив, понижающий коэффициент.

Стоит отметить, что сам Василий Пронькин родился в Карасукском районе Новосибирской области. Позже он на протяжении нескольких лет руководил колхозом в этой местности, а затем возглавил Баганский район и, соответственно, выступал за сохранение прежних принципов распределения средств, поскольку считал, что сложное земледелие на этих территориях необходимо поддерживать.

Напомним, что только из-за того, что цены на зерно 2017-го и 2016 года имели большую разницу, региональные производители недополучили 2 млрд 432 млн рублей. «Это только то, что сложилось на разнице цен», — сообщал ранее Василий Пронькин.

Согласно информации источников «КС», активное обсуждение принципа «всем поровну» могло быть продиктовано не только объективной обеспокоенностью положением аграриев, но и личными бизнес-интересами отдельных парламентариев.

«Люди, которые лоббировали новые принципы распределения бюджетных средств, как правило, ведут сельское хозяйство на хороших землях, — отмечает собеседник издания на условиях анонимности. — Они посчитали себя обиженными. По сути, теперь они увеличат себе доплаты за счет мер погектарной поддержки, улучшат экономику своих хозяйств. А тем, кто работает в тяжелых условиях, вероятно, станет еще сложнее сводить концы с концами», — добавляет он.

Опираясь на данные Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО), можно предположить, в каких районах региона сосредоточены интересы отдельных депутатов. Так, например, спикер ЗС НСО Андрей Шимкив был избран от 13-го избирательного округа, в который входят Сузунский район (полностью), а также значительные территории Искитимского и Черепановского районов. Председатель бюджетного комитета Александр Морозов избирался от 8-го избирательного округа, в составе которого полностью Доволенский, Каргатский, Улыбинский районы, а также Кочковский и Чулымский — частично. Председатель аграрного комитета ЗС НСО Олег Подойма — от избирательного округа № 17, в который целиком входит р. п. Кольцово, часть Мошковского и Новосибирского районов. Часть Новосибирского района находится и в зоне интересов заместителя председателя комитета Глеба Поповцева (избирательный округ № 8).

Если опираться на такую логику, то смена принципа господдержки негативно отразилась на заместителе председателя аграрного комитета ЗС НСО Денисе Субботине, который избирался от округа № 6 (Краснозерский район полностью, часть Карасукского и Кочковского районов), а также на заместителе председателя бюджетного комитета Юрии Зозули (в его округ входят Баганский район, часть Карасукского и Купинского районов).

При этом сами депутаты не связывают причины ухода Пронькина с бизнес-интересами и политическими разногласиями. По их мнению, экс-глава минсельхоза принял решение, вероятно, руководствуясь личными причинами.

«Причины ухода Пронькина были взаимными. Его самого не устраивало то, что к нему были и вопросы и у Законодательного собрания, и у коллег по исполнительной власти, поэтому, как мне кажется, все достаточно логично завершилось», — заявляет Морозов. Комментируя вопрос о разногласиях при выделении средств, он отмечает, что, по его мнению, дело не в конфликте. «Есть просто разные взгляды на те или иные процессы. Это спор по той или иной методике выделения бюджетных ресурсов», — говорит депутат ЗС НСО Александр Морозов.

«Я больше склонен не обсуждать решение Василия Андреевича, а обратить внимание на тот факт, что министерство сельского хозяйства Новосибирской области должно донести до врио губернатора существующие проблемы, — сказал в беседе с «КС» депутат ЗС НСО Глеб Поповцев. — Главное — выработать четкую сформулированную программу развития сельского хозяйства НСО, с возможным прогнозом на год, на два, на три», — добавляет он. Андрей Шимкив сообщил, что находился в отпуске, и о причинах ухода Пронькина ему ничего не известно.

Денис Субботин признает, что на крестьян отдельных районов изменение критериев распределения средств господдержки скорее окажет негативное влияние. «Для Карасука, Краснозерки это не очень радостное событие. Возможно, крестьяне этих территорий получат меньше, чем могли бы получить при тех правилах, которые действовали ранее. Это относится и ко всем хозяйствам, находящимся в Кулундинской зоне», — продолжает Субботин.

При этом Денис Субботин не видит влияния депутатов ЗС НСО на решение Василия Пронькина об уходе. «Сейчас, может быть, кто-то поднимет разногласия между депутатами ЗС НСО и министром, которые возникали в рамках дискуссии в Законодательном собрании Новосибирской области, на комитетах. Но я не думаю, что это сыграло значительную роль. В последнее время была совершенно конструктивная работа с Василием Андреевичем, — заверяет он. — Понятно, что где-то мы не понимали друг друга, где-то не соглашались, но находили компромиссы. И никаких предпосылок к увольнению Пронькина не было», — резюмирует собеседник «КС».

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