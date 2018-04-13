5–6 апреля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялась международная специализированная выставка-форум технологий горных разработок «Майнинг 2018». Форум посетили представители крупных компаний со всей Сибири и из-за рубежа, деятельность которых связана с горной добычей. Обсуждались проблемы отрасли и демонстрировались новейшие разработки. В работе форума принял участие и корреспондент «КС».

Площадка для диалога

В работе форума «Майнинг 2018», по словам организаторов, приняли участие более 100 отечественных и зарубежных горных компаний: производители оборудования, добывающие предприятия, научные институты. Форум стал площадкой для демонстрации современных технологий и достижений, для конструктивного диалога экспертного и бизнес-сообщества по вопросам развития горнодобывающей отрасли. Кроме того, как констатируют организаторы, форум способствовал налаживанию сотрудничества отечественных и зарубежных компаний, представители которых выступили на мероприятии.

Значимость мероприятия подчеркнул врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. «Искренне рад, что такой представительный форум проходит в Новосибирской области. Он будет способствовать налаживанию эффективного сотрудничества отечественных и зарубежных компаний. Рассчитываю, что предложения и рекомендации, выработанные в ходе дискуссий, будут востребованы на практике, откроют новые возможности для развития бизнеса», — отметил Травников.

В рамках мероприятия обсуждались такие темы, как промышленная безопасность и охрана труда в горном производстве. Заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Вадим Головко отметил, что хотел бы услышать от участников, что мешает сегодня улучшать добычу угля. В первую очередь в ходе выступлений форума была выделена такая проблема, как необходимость изменения горного законодательства и нормативных актов для предотвращения взрывов метана на угольных шахтах.

Другие обсуждаемые вопросы, которые выделил Вадим Головко, касались кадровых вопросов, повышения эффективности и производительности горного производства. Отдельно заместитель полпреда выделил проблемы моногородов. «Я не могу не затронуть проблемы моногородов, которых немало в СФО. Есть целая федеральная программа, которая позволяет создавать новые рабочие места, привлекать инвесторов, создавать экономические условия территории моногородов, которых на территории Сибирского федерального округа около 60», — подчеркнул Вадим Головко. Напомним, что на сегодня программе моногородов уделяется пристальное внимание на всех уровнях власти.

Ключевые игроки

На важность горнодобывающей промышленности в экономике Новосибирской области указал заместитель председателя регионального правительства Сергей Семка. «Добывающая промышленность формирует порядка 10% валового регионального продукта от всех объемов обрабатывающих производств. Очень важно, что форум организован именно в Новосибирске. Безусловно, необходимо понимать, что Новосибирская область не является традиционно угольным регионом. В советское время у нас работали две шахты, которые были закрыты в 90-е годы. По большому счету, мы добывали антрацит в небольших объемах и лишь для нужд Новосибирского электродного завода. Сегодня же ситуация иная. С гордостью можно констатировать, что мы имеем совсем другие объемы, несопоставимые с советскими», — отметил Сергей Семка. На вопрос корреспондента «КС» о значимых угледобывающих компаниях региона заместитель председателя правительства отметил, что следует говорить о компаниях «Сибирский Антрацит» и «Разрез Восточный». Он сообщил, что это две крупные компании, добывающие антрацит на территории Искитимского района Новосибирской области.

Напомним, что в конце января было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области, АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный». Документ предусматривает реализацию природоохранных программ, создание безопасных условий труда, обеспечение занятости населения и социальной защиты сотрудников. Комментируя соглашение, глава региона Андрей Травников отметил, что «инвестирование в эту отрасль вносит существенный вклад в экономическое развитие всей Новосибирской области».

Стоит отметить, что и сама компания «Сибирский Антрацит» приняла активное участие в данном форуме. Представители предприятия не только участвовали в сессиях деловой программы форума, но и организовали собственный стенд. В рамках инвестпроекта компания строит новые производственные объекты, приобретает горнотранспортное оборудование, развивает железнодорожную инфраструктуру. Все это обеспечивает новые рабочие места и рост налоговых поступлений.

«Участие в форуме — отличная возможность для нас заявить о себе, представить свою продукцию, с одной стороны, а с другой — познакомиться с новыми технологиями, новыми идеями в угледобывающей отрасли», — подчеркнул заместитель генерального директора, главный инженер компании Сергей Коломников.

Напомним, что компания завершила 2017 год с показателем добычи на уровне 7,4 млн тонн, на 40% больше, чем в 2016 году. На 50% увеличился объем вскрыши — до 52 млн кубометров. Предприятие планирует сохранить тенденцию к росту в 2018 году, нарастив производство на 20% — до 8,5 млн тонн.

Представители «Сибирского Антрацита» отметили, что такие результаты были достигнуты благодаря нескольким факторам. «Сибирский Антрацит» реализовал ряд эффективных управленческих решений, обновил парк технологического транспорта, увеличил производительность работающего оборудования, развил железнодорожную инфраструктуру, начал проекты модернизации фабрик и диджитализации процесса управления горнотранспортным комплексом.

В 2017 году было закуплено 37 единиц техники: экскаваторы, карьерные самосвалы, углевозы, буровой станок, бульдозер и грейдер. В том числе в декабре 2017 года был введен в эксплуатацию новый экскаватор ЭКГ-12К с емкостью ковша 12 кубометров. Построены три дополнительных железнодорожных пути в парке Углесборочная и один — на станции Погрузочная.

В работе форума приняла участие компания НПФ «Гранч», занимающаяся разработкой и производством средств автоматизации, связи и безопасности для горнодобывающей промышленности, представлявшая проект «Умная шахта». Также свои разработки продемонстрировали компания Putzmeister, специализирующаяся на бетонной технике, «СЖС Восток Лимитед» (Группа SGS), ООО «ММК-УГОЛЬ». Современные технологии обогащения угля на форуме представили представители компании «Гипро­уголь», о современном оборудовании для флотации угля доложили представители «СибНИИугле­обогащения». Следует отметить также презентацию компании «СУЭК-Хакасия» об организации производства по переработке крупногабаритных шин в резиновую крошку с последующим изготовлением дорожного покрытия в виде резиновой плитки.

Новое угольное будущее

С учетом того, что форум имел международный статус, на нем присутствовали и западные эксперты. Одним из приглашенных гостей стал генеральный директор компании «Сомерсет Интернешнл Раша» Дэвид Джованис, рассказавший на форуме об инновационных методах обогащения угля. Речь шла о технологии, которая улавливает и обезвоживает мелкие частицы угля. «Это современная система, которая, по нашим расчетам, способна увеличить производительность обогащения угля до 5% в год. Мы открыли наше представительство в России год назад. Сейчас ведем переговоры с пятью крупнейшими российскими угольными компаниями», — рассказал Джованис. Вместе с Дэвидом Джованисом форум посетил один из разработчиков уникальной технологии и консультант «Сомерсет Интернейшнл» в Австралии Дэйв Осборн.

По заверению Дэвида Джованиса, в Северной Америке с использованием указанной технологии работает уже 10 обогатительных фабрик. Еще пять таких фабрик работают в Австралии. «Мы открыли производство в России с целью внедрения наших технологий обогащения в российскую угольную индустрию. У нас были гости из России, которые смотрели на работу наших установок в Австралии и были в восторге. После этой поездки мы планируем договориться об установке трех таких систем в России — в Кемерове, Воркуте и Якутии», — заключил Джованис. По словам делегатов, на их деловые отношения с партнерами не влияют западные санкции и сложная внешнеполитическая обстановка.

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