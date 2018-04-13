Взаимодействие с малым бизнесом остается одним из приоритетных направлений для Сбербанка, причем сейчас эта работа все больше уходит в онлайн. Как интернет-сервисы упрощают жизнь предпринимателей и какие еще новшества для сегмента ММБ появятся в ближайшее время, «КС» рассказала директор управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк НАТАЛЬЯ ЛЕВЧЕНКО.

— Как вы считаете, что на сегодня можно считать определяющим для малого бизнеса при выборе банка, в котором он будет финансироваться?

— На наш взгляд, на выбор предпринимателя оказывают влияние несколько факторов: скорость и удобство получения кредита и процентные ставки.

Сбербанк первым в России запустил онлайн-кредитование малого бизнеса. Теперь наши клиенты могут оформить кредит в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ). Предприниматели, которые только начинают работу с банком и пока не имеют подключенного интернет-банка, могут воспользоваться сервисом через наш официальный сайт. Новым клиентам потребуется визит в банк для идентификации.

Внедрение новой технологии позволяет сократить время клиента на посещение банка, в режиме 24/7 подобрать различные варианты кредитования в соответствии со своими запросами.

— И насколько онлайн-сервис способен ускорить процедуру выдачи кредита?

— По нашим оценкам, сроки подачи документов и оформления кредита уменьшаются более чем в три раза.

При этом мы стараемся постоянно находитья на связи с клиентами. Колл-центр для предпринимателей работает в круглосуточном режиме.

— Такая скорость и доступность касаются только кредитных операций?

— Скорость проведения платежей в Сбербанке постоянно растет. Сейчас их можно осуществлять в любой день недели 20 часов в сутки. Даже в праздничные дни. Среднее время проведения платежа внутри Сбербанка составляет 3 минуты, в другие банки — 15 минут.

— И как вы можете оценить статистику? Сколько новых клиентов вы привлекаете в банк ежеквартально?

— Ежеквартально в Сибирском банке открывается около 15 тысяч счетов новым клиентам.

— Помимо скорости, что еще важно для малого бизнеса?

— Качество и удобство расчетно-кассового обслуживания также играет роль. РКО от Сбербанка позволяет выбрать тариф, соответствующий потребностям конкретного предприятия: от «Легкого старта» для нового бизнеса и до пакета «Большие возможности» для компаний с высокой транзакционной активностью.

— И какие преимущества у пакета услуг «Большие возможности»?

— Это новый пакет услуг. Он ориентирован на компании малого бизнеса, которые проводят большое количество платежей и работают с наличными средствами. В пакет включены наиболее востребованные сервисы и продукты. Подключив такой пакет, предприниматели смогут сэкономить на оплате за регулярные услуги банка до 50%.

Кроме того, у всех наших клиентов есть возможность подключить большое количество разнообразных дополнительных сервисов, которые входят в экосистему Сбербанка. Сейчас их насчитывается более 20, и все их можно подключить в интернет-банке СББОЛ.

— Что, например, входит в эти сервисы?

— К примеру, программа «Моя бухгалтерия». С ее помощью можно получить бухгалтерские услуги на аутсорсинге или организовать бухгалтерию в режиме онлайн.

Еще есть бесплатная CRM-система для ведения базы клиентов. С ее помощью можно вести историю контактов, оценивать эффективность каналов рекламы, анализировать воронку продаж и делать многое другое.

— Есть ли еще какие-то принципиально новые предложения для бизнеса?

— Банк запустил кредитные бизнес-карты для малого бизнеса, причем без ограничений по оплате любых товаров и услуг. Использовать такую карту можно в любое время и в любом месте.

У карт существует льготный период кредитования — 50 дней. В этот промежуток времени проценты по кредиту не начисляются, если он будет погашен в указанный срок. Карта действует 36 месяцев и может быть перевыпущена.

— Карты пользуются спросом?

— Мы предлагаем этот продукт два месяца. За это время выпущено карт на сумму более 300 млн рублей. На сегодня мы видим, что чаще всего корпоративные кредитные карты используются для оплаты командировочных расходов, товаров и услуг. Минимальный лимит составляет 100 тыс. рублей, а максимальный — 1 млн рублей.

— Если говорить об услугах, которые не имеют прямого отношения к банковским, что Сбербанк может предложить предпринимателям?

— Банк много вкладывает в программы развития предпринимателей, мы оказываем консультационную поддержку предпринимателям, в этом нам очень помогают обучающие платформы «Деловая среда» (dasreda.ru) и «Бизнес класс» (business-class.pro).

Пакет услуг «Большие возможности»

При его подключении компания без дополнительной платы получает все внутренние платежи, бизнес-карту и СМС-информирование. Кроме того, каждый месяц бесплатно дается возможность сделать 100 внешних платежей, переводы физическим лицам в размере 300 тыс. руб. и снять без комиссии до 500 тыс. руб. со своей бизнес-карты или внести наличные через банкомат на ту же сумму.

«Сбербанк Бизнес Онлайн»

Система дистанционного банковского обслуживания, предоставляющая возможность посредством стандартного интернет-браузера подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками Сбербанка путем обмена сообщениями сводного формата, а также направлять заявки на рассмотрение банком возможности предоставления клиенту тех или иных услуг и банковских продуктов. Для начала работы не требуется установка специального программного обеспечения.

С полным перечнем услуг и тарифов можно ознакомиться на официальном сайте банка www.sberbank.ru. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.

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