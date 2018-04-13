Администрация Красноярска отчиталась о рекордном количестве подписанных на КЭФ-2018 соглашений

На КЭФ-2018 администрация Красноярска подписала рекордное количество соглашений, говорится на официальном сайте городских властей по итогам первого дня работы форума.

На полях первого дня работы Красноярского экономического форума мэрия Красноярска подписала семь соглашений с бизнес-партнёрами. «Такое количество соглашений на площадке экономического форума городская администрация подписала впервые», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Так, напомним, мэр Красноярска Сергей Еремин и новокузнецкий бизнесмен Евгений Зенин подписали соглашение по созданию в городе сети ресторанов McDonald’s. Была продолжена также правовая работа по созданию в Красноярске на базе Сибирского федерального университета гольф-клуба. Проект включает в себя создание полноценного 18-луночного поля для гольфа, гольф-академии с тренировочным полем и ландшафтного парка, где планируется сформировать гармоничную зону отдыха с прогулочными и велосипедными дорожками. Ориентировочный срок реализации проекта – 2018-2020 годы.

По словам главы города, в этом году в краевой столице приступят к строительству аквапарка. Договорённости по данному проекту закреплены в виде соглашения между администрацией Красноярска и ООО «КраМЗЭнерго». Аквапарк и развлекательный комплекс площадью 6,5 тыс. кв. м планируется возвести в районе существующего спорткомплекса «Сокол» на улице Пограничников. Генеральный директор ООО «КраМЗЭнерго» Евгений Пенский акцентировал внимание, что проектные работы по аквапарку уже заканчиваются, и открыть свои двери для посетителей аквапарк сможет в 2019 году.

Среди соглашений, направленных на экономическое развитие города, можно отметить соглашение о строительстве оптово-распределительного центра для хранения, приема и переработки продукции объемом 40 тыс. т. Соответствующий документ подписали мэр Сергей Ерёмин и генеральный директор АО «Сибагропромстрой» Камо Мурадян. Площадь складских и производственных помещений ОРЦ составит более 50 тыс. кв. м. Открытие ОРЦ «Красноярск» запланировано на первый квартал 2019 года.

«Норильский никель», работая на территории Красноярского края, будет вкладываться в благоустройство знаковых объектов Красноярска. В частности, при поддержке компании планируется выполнить архитектурную подсветку видовых объектов города.Например, один из символов Красноярска – Коммунальный мост получит светодинамическую подсветку. Кроме того, «Норникель» инвестирует в благоустройство левобережной набережной реки Енисей. Новый облик приобретёт и набережная реки Кача.

Общий объем инвестиций по всем заключённым соглашениям составит порядка 4,6 млрд рублей.

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