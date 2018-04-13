Мэрия Новосибирска решила, кто займется благоустройством набережной в этом году

В четверг, 12 апреля были подведены итоги электронного аукциона по благоустройству Михайловской набережной в Новосибирске в рамках второй очереди проекта.

Для участия в конкурсе на определение подрядчика благоустроительных работ на Михайловской набережной в 2018 году заявки в мэрию Новосибирска были поданы от трех компаний. Победителем стала, как и ожидалось, компания Коли Кулиджаняна «Перлит-Строй», работавшая на набережной в прошлом году. Согласно протоколу определения поставщика, фирма предложила выполнить вторую очередь проекта за 137,7 млн рублей при стартовой цене в 138,4 млн рублей. «Перлит-Строй», следует из протокола, стал единственным участником закупки, предложившим стоимость работ, неравную начальной стоимости.

Согласно условиям контракта, перечень работ, которые будут выполнены в этом году, включает обустройство лестничных сходов к набережной, благоустройство территории верхнего и нижнего променадов, устройство танцевальной площадки, обустройство пешеходной дорожки для маломобильных горожан, ремонт пешеходного покрытия и парковочного пространства между Октябрьским мостом и метромостом, устройство ливневой канализации, монтаж нового освещения (монтаж 132 фонарей освещения) и установку лавок (300 штук) и урн. Все работы будут проводиться до гостиницы River Park. Напомним, что в прошлом году была благоустроена территория нижнего променада от парка «Городское начало» до аттракционов. На набережной было смонтировано 80 светильников, построена ливневая канализация, установлено 79 лавочек, 87 урн, высажено около 80 деревьев морозоустойчивых пород. Стоимость работ составила 140 млн рублей.

По результатам выполнения работ в 2017 году, кстати, Михайловская набережная вошла в федеральный реестр лучших практик.

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