Аман Тулеев обратился в прокуратуру

Сегодня, 12 апреля стало известно, что председатель совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев обратился в региональную прокуратуру к прокурору Павлу Бухтоярову с просьбой защитить его честь и достоинство. Соответствующая информация была размещена на сайте областного парламента.

После ряда негативных сообщений о недавно избранном спикером совета депутатов Кузбасса Амане Тулееве он решил обратиться в прокуратуру Кемеровской области по вопросу защиты чести и достоинства.

«В последнее время в федеральных и региональных СМИ, Интернет-изданиях идет поток оскорблений, целенаправленной лжи и дезинформации о деятельности председателя областного совета Амана Тулеева. В Интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет «чуть ли не целым городом», распространяются снятые непонятно кем и непонятно где фото и видео «владений», — говорится в сообщении парламента и дополняется, что такая информация вводит население в заблуждение и унижает экс-губернатора.

В своем обращении Аман Тулеев, в частности, попросил прокурора Кемеровской области проверить уровень своих доходов, расходов, состав принадлежащего имущества, и соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности, и дать официальный ответ.

В 2016 году доходы Амана Тулеева достигли 5,42 млн рублей. Среди сибирских губернаторов он не оказался самым богатым, уступив Сергею Жвачкину из Томской области, Виктору Зимину из Хакасии, Виктору Назарову из Омской области и Надежде Ждановой из Забайкальского края. Большая часть заработка Тулеева – это выплаты за различные звания. Доходы супруги Тулеева — Эльвиры Тулеевой — за 2016 год составили 3,75 млн рублей: с 2015 года они выросли в 10,6 раза в связи с продажей жилого дома.

После отставки Аман Тулеев оставил за собой звание «народного губернатора», а это предполагает, что он будет ежемесячно получать 50 тыс. рублей и жить в загородной резиденции, находящейся в собственности Кемеровской области. Именно эта государственная дача рассматривалась Алексеем Навальным в новом видеоролике Фонда борьбы с коррупцией.

«Он продолжит получать абсурдные выплаты за звание народного губернатора всех городов и весей. Чиновники в Кемерово придумали специально для Тулеева такую извращённую схему. Разные города и посёлки вручали ему звания «народный губернатор» или «почётный гражданин», и за это ему платили деньги. Всего набегает почти три миллиона рублей в год», — утверждает оппозиционер.

В отношении Амана Тулеева так же есть обращение в Генпрокуратуру. Кемеровский общественник уличил нового главу совета в нарушении устава Кузбасса.

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