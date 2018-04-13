Болеслав Ятвецкий: «Культура, как и любовь, объединяет и примиряет»

Израильский культурный центр за годы работы в Новосибирске стал инициатором множества значимых проектов, внося заметный вклад в формирование культурного ландшафта региона. Возглавивший его в ноябре минувшего года первый секретарь Посольства Государства Израиль БОЛЕСЛАВ ЯТВЕЦКИЙ рассказал «КС» о своем пути в дипломатию, планах работы и любимых книгах.

— Болеслав, расскажите, пожалуйста, как произошло ваше назначение в Сибирь?

— Предыдущим местом моей службы была Одесса. В этом теплом южном городе я прослужил три года, и когда мне предложили переехать в Сибирь, первой реакцией стала традиционная шутка о сибирской ссылке. Прежде я много слышал об этом регионе и не раз собирался приехать сюда в качестве туриста, но каждый раз что-то не складывалось. Поэтому сразу согласился. Наверное, это судьба.

— Как сложился ваш путь в дипломатию?

— Я родился в Одессе, там же родился мой сын. На волне перемен в Советском Союзе наша семья решила репатриироваться в Израиль. Жизнь репатрианта связана с трудностями, но, как правило, человек, который хочет чего-то добиться, достигает своей цели. Главное, чтобы были стремление, желание и силы. В Израиле я прошел непростой путь, начинал на стройке рабочим, но однажды решил, что пора строить карьеру, учиться, двигаться вверх. Сменив несколько мест и пройдя дополнительное обучение, стал заместителем генерального директора Ассоциации предпринимателей Израиля, позднее управлял компанией в сфере высоких технологий. Впоследствии меня пригласили в министерство Главы правительства и предложили попробовать силы в области дипломатии. Для этого пришлось пройти специальный отборочный курс с многоуровневым тестированием. Дипломатическая карьера началась в 2006 году с назначения на должность руководителя нашего представительства в Санкт-Петербурге. Жизнь пришлось менять кардинально.

— С этим периодом связан и ваш интерес к теоретическому осмыслению культурной дипломатии?

— Заняться наукой я решил чуть позже, вернувшись из Санкт-Петербурга в Израиль. Подготовка докторской диссертации в области культурологии заняла три года. Тема не случайна — всегда любил искусство и культуру, интересовался театром. Темой исследования стала «Динамика взаимоотношений в сфере культуры между Израилем и Россией в конце XX — начале XXI века». Накопились заслуживающие исследования материалы и мысли, которыми хотелось поделиться, возникла потребность выразить свой взгляд на пути развития взаимоотношений в сфере культуры. На практике опыт научного осмысления действительности помогает находить новые подходы, видеть явления в перспективе.

— Последующие годы в Одессе были для вас особенными?

— Дипломатам редко предлагают службу на малой родине, поэтому возможность вернуться в Одессу в новом качестве стала для меня большой честью и огромной ответственностью. Мне кажется, я достойно выдержал эти три года, чему способствовали общий менталитет и возможность легко найти взаимопонимание. Осуществляя значимые проекты, я чувствовал, что дома и стены помогают.

— Ваши предшественники Ирис и Мати Цвайг за пять лет стали частью местного сообщества. Что нового вы хотели бы привнести в работу центра?

— Мои коллеги действительно были публичными, известными персонами, им удалось наладить прекрасные связи, что очень важно. Сохранив эту энергию, мне хотелось бы обращаться к более широкой аудитории, проводить масштабные акции, позволяющие популяризовать нашу страну, ее достижения в области культуры, образования, туризма, медицины, высоких технологий и в других направлениях.

— Одним из первых значимых мероприятий стал вечер, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста.

— Конечно, мы продолжили эту традицию. То, что делал Израильский культурный центр, мои коллеги совместно с Генеральным Консульством Германии, очень важно, почетно и серьезно. Однако в работе всегда привлекает возможность сменить ракурс, проявить собственный почерк. Поэтому традиционное мемориальное мероприятие не стало точной копией предыдущего. Гости, присутствующие на мероприятии, судя по отзывам, были глубоко тронуты, многие выходили из зрительного зала «Победы» со слезами на глазах. Надеюсь, нам действительно удалось затронуть самые тонкие струны души. Необходимо сохранить память, чтобы катастрофа никогда не повторилась.

— Это было запоминающееся событие, спасибо. Поделитесь ближайшими планами?

— Здесь, в Сибири, хотелось бы максимально использовать имеющийся опыт и знания. Для этого есть хороший повод — в 2018 году Израиль празднует семидесятилетие своей независимости. Мы планируем целый ряд мероприятий, которые дадут возможность ближе познакомиться с нашей страной. Неделя израильской кухни станет отличным шансом почувствовать свою причастность, буквально распробовать страну на вкус, также в планах выставки и креативные мастер-классы. И, конечно же, традиционно мы будем проводить фестиваль израильского кино. Но скорее всего, осенью.

— Может ли культура что-то изменить в нынешней не самой простой ситуации в мире?

— Глубоко в этом уверен, иначе не был бы здесь. Культура объединяет даже тех, кто говорит и думает на разных языках. Когда мы вместе смотрим хорошие фильмы и спектакли, наслаждаемся балетом или живописью, то оказываемся в одном смысловом и эмоциональном поле. Такой опыт совместного переживания помогает разным людям и странам сближаться и предотвращает огромное количество проблем. Современная культурная дипломатия нужна, чтобы избегать противоречий и сглаживать конфликтные ситуации, без которых, к сожалению, не обходится история человечества.

— Хотелось бы верить, что это действительно так.

— Приведу тривиальный пример из истории: еще во времена античности было принято прекращать все войны, как только начинались Олимпийские игры. Сегодня необходимо вкладывать в развитие культуры значительные силы и средства, а не воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся. Культура, как и любовь, объединяет и примиряет, помогает быть спокойнее и дружественнее. Искренне в этом уверен и стараюсь способствовать сближению наших стран и народов.

— Расскажите о ваших первых сибирских впечатлениях.

— В этот регион, казавшийся удаленным, я ехал с любопытством и некоторыми опасениями. Но попав сюда в самый разгар ноябрьских морозов, сразу ощутил душевную теплоту людей, которые меня встретили. Было очень приятно общаться с сибиряками — это теплые, дружелюбные люди, которые легко идут на контакт. Знаете, в один из первых дней я как человек достаточно южный вышел ненадолго прогуляться без шапки. Было градусов 15 мороза, чувствовал себя вполне комфортно. В течение получаса ко мне несколько раз обратились совершенно незнакомые люди: «Что ж вы так, неужели не понимаете, что вы в Сибири? Немедленно вернитесь домой за шапкой». Это было так необычно, даже забавно, и так дорого моему сердцу, что все опасения растаяли без следа. Я понял, что попал в правильное место в правильное время. Хочется жить и работать здесь с удовольствием.

— Вы уже освоились в городе, как проводите свободное время?

— Свободного времени, к сожалению, немного. У меня здесь замечательные сотрудники, но единственному израильскому дипломату приходится выполнять множество функций, и делать это хочется хорошо и качественно. В редкие свободные часы хожу в кино — спасибо кинотеатру «Победа», очень люблю театр и музыку, был в большинстве новосибирских театров и несколько раз на филармонических концертах. Очень рад, что все это появилось в моей жизни.

— Назовите ваши любимые книги.

— Наверное, как многие, читающие на русском языке, еще в юности очаровался произведениями Михаила Булгакова, навсегда вошедшими в мою жизнь. Когда появились первые романы Акунина, они произвели на меня впечатление: люблю детективы, которые дают пищу уму, к тому же написанные хорошим русским языком и со знанием дела. Многие книги я прочел на иврите, из прочитанных на русском языке еврейских авторов не могу не упомянуть Шолом-Алейхема, Владимира (Зеэва) Жаботинского и, конечно, же Бабеля и Жванецкого — это же Одесса, язык, который я привык слышать с детства. Из израильских авторов это Этгар Керет, Амос Оз, Меир Шалев, Эфраим Кишон… Всего не перечесть.

— Каков ваш рецепт хорошего настроения?

— В любой ситуации стараюсь видеть стакан наполовину наполненным. И тогда жизнь наполняется оптимизмом.

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