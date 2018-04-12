12 апреля заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников в рамках Красноярского экономического форума провел рабочую встречу с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом.

На встрече стороны обсудили вопросы участия банка ВТБ в проектах, актуальных с точки зрения социально-экономического развития Красноярского края, а также возможности банка, которые могут способствовать реализации краевых инициатив.

«ВТБ заинтересован в расширении объемов поддержки экономики Красноярского края и прилегающих территорий, развитии его экономического, логистического и промышленного потенциала. Мы нацелены на укрепление деловых связей с правительством региона, и сегодняшняя встреча стала еще одним шагом в этом направлении», — прокомментировал Денис Бортников.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс отметил, что регион давно сотрудничает с банком ВТБ и выразил уверенность, что это партнерство, направленное на социально-экономическое развитие края, будет продолжено.

ВТБ в Красноярске активно сотрудничает с бизнес-сообществом региона, предоставляя финансирование предприятиям различных отраслей экономики. За 2017 год кредитный портфель предприятий среднего регионального бизнеса увеличился на 80%. В целом в течение 2017 года банк предоставил средним и малым предприятиям Красноярского края свыше 24 млрд рублей. Среди проектов, реализованных финансовой организацией в крае, — поддержка регионального бизнеса в рамках мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, кредитование ведущих предприятий региона, а также участие в реализации пилотного проекта по строительству досуговых центров по программе правительства РФ по созданию центров культуры в малых городах и сельской местности.

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