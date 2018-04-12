Бывший начальник управления финансов и налоговой политик Бердска Ирина Вагнер произнесет последнее слово в суде 23 апреля. Ее обвиняют в халатности, повлекшей крупный ущерб для городской казны. По версии обвинения Ирина Вагнер передала флешку со своей электронной подписью сотруднице подведомственного муниципального учреждения Яне Ведяшкиной. Последняя меньше, чем за два года, похитила из бюджета города более 7 млн рублей.

По версии обвинения Яна Ведяшкина оформляла возвраты в программе СУФД «Портал» под логином Вагнер с ее электронной подписью, и переводила деньги на свои счета и счета своих знакомых. За это преступление Ведяшкину приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободны. Она отбывает наказание в колонии. По версии следствия хищения многомиллионной суммы из бюджета города стало возможным из-за того, что Ирина Вагнер плохо исполняла обязанности руководителя и не контролировала действия подчиненных.

Кроме того, Яна Ведяшкина дала обличающие Вагнер показания, объяснив, что флэшку с электронной подписью получила из рук начальника управления финансов и налоговой политики. Осужденная также отметила, что они были подругами с Вагнер. Тем не менее, бывший начфин Бердска свою вину в суде не признала.

Отметим, что Ирина Вагнер сменила на посту руководителя финансового управления Евгения Шменделя в 2015 году, а 8 сентября 2017 года ушла с этой должности по собственному желанию. На ее место, в октябре 2017 года, приняли Галину Купцову.

Однако 9 апреля 2018 года Бердск в очередной раз остался без начальника финансового управления. Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал заявление на увольнение Галины Купцовой по собственному желанию. В городе разгорелся скандал: руководитель управления финансов и налоговой политики требовала «золотой парашют» за свою добровольную отставку.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.