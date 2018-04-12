Власти Омской области предложили китайским инвесторам достроить метро и аэропорт

Строительная компания из Китая SEPCO1 рассмотрит возможность своего участия в проекте завершения строительства метро и международного аэропорта в Омске. Об этом рассказал врио губернатора Омской области Александр Бурков после встречи с делегацией крупной китайской энергетической корпорации.

В проектах возведения Красногорского гидроузла на Иртыше, аэропорта Омск-Федоровка и метрополитена, возможно, примет участие китайская строительная фирма SEPCO1 – дочерняя компания энергетического гиганта PowerChina, чья делегация накануне провела рабочую встречу в правительстве Омской области.

«Мы предложили китайским коллегам несколько проектов. Правительство области предложило рассмотреть возможность участия в строительстве гидроузла и инвестировании в него средств, рассмотреть проект аэропорта Федоровка и вопрос о возможности участия в строительстве метрополитена и ряда других инвестиционных проектов, как в сфере нефтехимии, так и в аграрном секторе», — цитирует ТАСС врио губернатора региона Александра Буркова.

Помимо трех указанных проектов, на встрече речь шла также о строительстве мусоросжигательного завода. «Мы предложили китайской стороне этот проект, думаю, что через некоторое время мы получим на них ответ. Хочу отметить, что сегодня есть и российские компании, которые готовы рассмотреть этот проект», — сказал Бурков на встрече с журналистами.

По словам председателя совета директоров SEPCO1 Вана Шоумина, китайскую сторону в особенности заинтересовал проект мусоросжигательного завода.

Три омских долгостроя, о которых идет речь, планировались к сдаче в 2014-2016 годах. Так, строительство гидроузла, который должен был служить для регулирования уровня воды в реке Иртыш, началось в 2012 году, но к 300-летию Омска в 2016 году в эксплуатацию объект так и не ввели из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО «Мостовик». Аэропорт планировалось сдать в 2014 году, но требуемую сумму инвестиций в 7 млрд рублей регион так и не нашел. Сроки сдачи омского метро уже не раз переносились, и власти думали, что смогут открыть пути так же к юбилею города в 2016 году, но на сегодня построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция «Библиотека Пушкина» и около 7,5 км путей. Ранее эксперты подсчитали, что завершение строительства омского метрополитена с вводом в эксплуатацию первого пускового комплекса, который соединит деловой центр города со спальными микрорайонами левобережья, требует около 22 млрд рублей.

По итогам 2017 года КНР вошла в число наиболее активных внешнеторговых партнеров Омской области, занимая 2 место среди 87 стран. На территории Омской области зарегистрированы 57 предприятий с участием китайского капитала.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.