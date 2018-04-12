У экс-директора «Красноярского хлеба» изъяли имущество почти на 20 млн рублей

Бывший директор ПАО «Красноярский хлеб» и действующий депутат совета депутатов Красноярска Виталий Тычинин на время следствия лишился своего имущества. Депутата обвиняют в многомиллионной неуплате налогов.
Имущество на сумму 18 млн рублей арестовано у депутата горсовета Красноярска Виталия Тычинина из-за расследования дела по сокрытию от налоговой 31,8 млн рублей. Эту сумму Тычинин, будучи генеральным директором ПАО «Красноярский хлеб», не уплатил в бюджет с 1 сентября 2013 года по 31 мая 2015 года. Уголовное дело в феврале было передано в суд. В горсовете Виталий Тычинин является председателем комиссии по безопасности жизнедеятельности и экологии, состоит в партии «Единая Россия».
Отметим, что предприятие занимает почти треть рынка в регионе по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Впрочем, оно было признано убыточным, и летом прошлого года налоговые инспекторы требовали признать «Красноярский хлеб» банкротом из-за долгов по налогам на сумму более 128 млн рублей. В арбитраже Красноярского края дело рассматривается с июня 2017 года. В октябре в отношении предприятия была введена процедура наблюдения.