Третий международный форум «Городские технологии» прошел в Новосибирском «Экспоцентре» 5-6 апреля при традиционном аншлаге. На сопровождавшей форум выставке в этом году было еще больше высокотехнологичных решений для самых различных сфер городской инфраструктуры — от интеллектуальных систем управления уличным освещениям, до «умных» остановок.

Форум «Городские технологии» проводится в Новосибирске с 2016 года. За это время он стал, как отмечают эксперты, мощной дискуссионной площадкой для обсуждения проблем внедрения высоких технологий в сфере городского хозяйства, оценки их перспектив и обобщения опыта городов, наиболее активно внедряющих сегодня все передовые достижения науки и техники. Именно внедрению было посвящена работа большинства научных секций на этот раз. Не случайно международный форум «Городские технологии» проходил под девизом — «От идеи к внедрению».

В течении двух дней на площадках форума, который проводила мэрия Новосибирска совместно с Сибирским отделением Российской академии наук, были предусмотрены десятки мероприятий по таким актуальным направлениям, как «Цифровая экономика», «Безопасность в Городе», «Градостроительство», «Инновационная энергетика», «Здравоохранение». Также в эти дни на стендах выставки были представлены различные передовые решения в области городских технологий, инновационные проекты в сферах транспорта, коммунального хозяйства, зонирования, мониторинга окружающей среды и многое другое. Словом, все что попадает под ёмкое определение «Умный город».

«Мне хотелось бы всегда, чтобы было практическое применение этих технологий – то, что можно было бы взять и начать применять уже завтра — поделился с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть после знакомства с экспозицией. — Вся суть этих форумов именно в этом должна заключаться. Я увидел здесь несколько новинок, связанных прежде всего с ИТ-технологиями. Прежде всего, это касается мониторинга и управления транспортом».

Призыв градоначальника к более активному внедрению высоких технологий в сферы городского хозяйства был услышан уже в ходе форума. Мэрия Новосибирска заключила соглашение на реализацию пилотного проекта по оборудованию одной из городских магистралей системой управления уличным движением, основанной на использовании искусственного интеллекта.

«Мы выбрали наиболее напряженный участок городской магистрали, на которой мы регулярно видим пробки, и посмотрим насколько эффективной покажет себя эта система управления, — отметил Анатолий Локоть. — Есть предложение по так называемым «умным остановкам». Мы должны посмотреть, как эта современная электроника будет вести себя в наших климатических условиях. Главное, чтобы был эффект, и чтобы было удобно для новосибирцев».

Стоит отметить, что эти проекты мэрия осуществляет совместно с ИТ-компаниями. Так, партнером по системе управления светофорными объектами на выделенных участках стала федеральная компания Softline. По ее прогнозам, внедрение системы в рамках пилотного проекта способно снизить нагрузку на дорожную сеть в Новосибирске в среднем на 15%. Напомним, что сейчас большая часть светофоров управляется в режиме локальной календарной автоматики – их работа никак не связана с текущей ситуацией на дороге, которая изменяется несколько раз в день. Как результат, в интенсивность трафика оценивается в 7 баллов по шкале «Яндекса» в утренние и вечерние часы пик.

«Одна из предложенных нам автоматизированных систем управления дорожным движением вполне может стать фундаментом для создания принципиально нового подхода к управлению дорожным движением в нашем городе, после того как ее посмотрят на практике», — прокомментировал интерес к разработке начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Горнштейн.

Что касается «Умных остановок», то этот проект стал одним из самых популярных проектов по развитию города в рамках акции «125 идей для Новосибирска». Концепция предусматривает размещение павильонов остановки общественного транспорта, оснащенные панелью движения транспорта, зарядкой для телефона, видеонаблюдением и бесплатным Wi-Fi, Одним из партнеров этого проекта стал крупный телеком-провайдер «Сибирские сети».

Традиционная задача форума — не только продемонстрировать специалистам из сферы коммунального хозяйства, строительной отрасли, транспорта, а также экспертам все наиболее передовые решения в области обустройства современной и комфортной городской инфраструктуры. Среди приглашенных немало представителей научного сообщества, институтов по исследованию развития крупных мегаполисов и агломераций. И не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Участник многочисленных круглых столов осуждали актуальные сегодня проблемы утилизации твердых бытовых отходов и экологической безопасности и медицины.

«В этом году мы очень серьезно рассмотрим вопрос, который поднимается впервые, — вопрос персонифицированной медицины, — отметил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько. — Сейчас уже разработаны такие технологии, как которые позволяют и читать ДНК у людей, создавать персональные лекарства. Активно входит в мировую практику телемедицина, которая позволяет проводить консультации на расстоянии. И самое интересное, что все это применяется и в НИИТО, и Микрохирургии глаза, и в клинике Мешалкина. Задача стоит в том, чтобы это донести сегодня до каждого человека».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Холкин, представитель ООО «НПО Флагман» в Новосибирске:

— Мы принимали участие в «Городских технологиях» благодаря начальнику департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александра Люлько, который выразил интерес к нашему проекту и возможностям его применения.

Наш проект касается технологий обеззараживания питьевой и сточных вод с помощью обработки плазменной струей. В ходе этого процесса реализуются практически все бактерицидные свойства плазмы. При этом, технология не только способна полностью исключить применение химических реагентов, но и в минимальные сроки решить существующие проблемы обеспечения чистой водой населения страны, экологии и безопасности.

В рамках своего выступления я приводил примеры использования этой технологии и результаты, которых мы достигли, а также сопоставил технологию с обычным методом озонирования, с электролитическим и реагентным хлорированием, с традиционными методами УФ облучения.

Благодаря форуму, мы смогли познакомиться с проектировщиками систем водоочистки, с представителями администраций городов региона, а также с «Горводоканалом».

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