Генпрокуратура получила запрос на отстранение Амана Тулеева с поста председателя совета депутатов Кузбасса

Кемеровский общественник Максим Увчатов подал обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой лишить Амана Тулеева депутатского мандата.

Пребывание экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева в новой должности спикера регионального парламента началось со скандалов. Член ОНФ в Кемеровской области Максим Увчатов сообщил о нарушении Тулеевым местного законодательства в части того, что новый глава облсовета не принял присягу при вступлении в должность.

Максим Увчатов аргументирует это, ссылаясь на статью 41 п. 2 устава Кемеровской области, в которой говорится, что «депутаты совета народных депутатов Кемеровской области на его первом заседании приносят избирателям Кемеровской области присягу».

Несмотря на то, что Аману Тулееву 10 апреля на внеочередной сессии был вручен мандат, присягу он не принес. Не сделал он этого и после избрания на должность председателя кузбасского парламента несколькими часами позже.

«В торжественной обстановке был поднят вопрос об избрании нового председателя. Прошла долгая процедура восхваления заслуг бывшего губернатора со всех сторон, после чего Тулеев взял ответное слово и долго говорил о том, что был Рузвельт, был Черчилль, а 73 года это не возраст. Потом путем закрытого голосования его избрали председателем областного совета, и Нина Зинкевич (заместитель председателя областного совета – «КС») объявила о закрытии заседания. Но знаете, что самое интересное? Тулеев, как избранный депутат, не принес присягу на своем первом заседании, предусмотренную Уставом Кемеровской области ст. 41 п. 2», — написал Максим Увчатов на странице в Facebook.

В свете этого, пояснил общественник, он уже направил обращение на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки, в котором попросил «принять меры прокурорского реагирования направленные на лишение мандата вышеуказанного депутата, в связи с нарушением норм областного законодательства».

Аналогично против Тулеева в законодательной власти Кузбасса выступила фракция «Справедливой России» в Госдуме, однако кемеровский справедливоросс Владимир Волчек, напротив, кандидатуру экс-губернатора поддержал.

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