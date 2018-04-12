Омский ритейлер «Низкоцен» намерен выйти в Кузбасс. Информацию об этом в интервью «КС» сообщил глава компании Виктор Шкуренко. По его словам, он уже приобрел участки под строительство магазинов в регионе.

Справка. Сеть продуктовых дискаунтеров «Низкоцен» включает в себя 66 магазинов в Тюменской, Новосибирской, Свердловской, Омской областях, а также Алтайском крае. Совместно с предпринимателем Дмитрием Шадриным также развивает сети «Победа», «Продукты 24», «Еда». Общие площади магазинов составляют более 124 тыс кв. м., работающий персонал – более 6000 человек, товарооборот всех компаний группы по итогам 2017 года ­— 27 млрд рублей ( включая НДС).

Напомним, что в настоящее время «Низкоцен» присутствует в Тюменской, Новосибирской, Свердловской, Омской областях, а также Алтайском крае, а также Казахстане.

Отвечая на вопрос об условиях ведения бизнеса в этом регионе, Виктор Шкуренко отметил, что не видит в этом отношении каких-либо проблем в Кузбассе. «Понятно, что в эпоху Амана Тулеева мне нашептывали, что это специфический регион. Но для нас это уже будет седьмой регион присутствия с учетом Казахстана, не думаю, что он будет особенный с точки зрения взаимоотношений с властью. Поэтому это никак не влияет на нашу стратегию. Власть также заинтересована в развитии предпринимательства. Стратегически это интересно всем. Важнее для нас вопросы товарного наполнения и конкуренции», — отметил Виктор Шкуренко.

Напомним, что в апреле текущего года врио губернатора Кемеровской области был назначен Сергей Цивилев. В свою очередь экс-глава региона Аман Тулеев стал главой совета народных депутатов Кузбасса.

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