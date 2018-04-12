Сбербанк запускает акцию «Твой комфорт – твоя услуга Автоплатеж»

Сибирский банк запускает акцию для клиентов, которые оплачивают коммунальные услуги при помощи «Автоплатежа ЖКХ».

Чтобы стать участником акции необходимо в срок с 10 апреля до 10 июля 2018 года подключить «Автоплатеж ЖКХ» на сумму не менее 500 рублей (оплаты не суммируются). Для тех, кто уже пользуется «Автоплатежом», сумма платежей для участия в акции составит 3 000 рублей (оплаты суммируются). Далее необходимо зарегистрироваться на сайте банка в разделе «Выгодно для Вас», заполнив специальную форму обратной связи.

После окончания акции и подведения итогов восемь победителей в период с 1 по 10 августа 2018 года получат денежные призы в размере 15 000 рублей, кроме того каждый 100-ый зарегистрировавшийся получит — приз в размере 300 рублей, зачисленных на счет мобильного телефона.

Подключить услугу «Автоплатеж ЖКХ» можно в интернет-банке «Сбербанк Онлайн», в устройстве самообслуживания или отделении Сбербанка. Подключение и использование бесплатно.

Акция проводится для клиентов Сибирского банка, проживающих на территории Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Республик Алтай, Хакасия, Тыва.

С полными условиями и сроками проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте банка www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для Вас».

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