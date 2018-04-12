Новосибирская область увеличила объем оказанных туристских услуг

В министерстве экономического развития Новосибирской области подвели итоги развития туристической индустрии в регионе за 2017 год. В прошлом году объем оказанных туристских услуг составил более 7,5 млрд рублей.

О перспективах развития туристической индустрии Новосибирской области 11 апреля на пресс-конференции рассказала врио министра экономического развития области Ольга Молчанова. Согласно данным министерства, в 2017 году отрасль смогла привлечь в регион на 1,3 млрд рублей больше, и объем оказанных услуг составил более 7,5 млрд рублей.

«За последние несколько лет поток туристов в Новосибирскую область заметно увеличился. Если количество въехавших на территорию Новосибирской области иностранных туристов в 2015 году составило 23,5 тыс. человек, в 2017 году это уже около 51 тыс. гостей региона, половина из этих туристов – гости из Китая», — привела статистику Ольга Молчанова.

Что касается видов туризма, основных для Новосибирской области, то это событийный и деловой туризм, однако, по словам врио министра, сейчас активно развиваются такие направления, как медицинский туризм, санаторно-курортная сфера, детский туризм. Для развития основных направлений региональный минэкономразвития участвует и организует различные выставки и форумы. Например, в прошлом году потенциал региона был представлен на выставках «Интурмаркет» в Москве, «Енисей-2017» в Красноярске, CITIE в Гуанчжоу, КНР.

В рамках пресс-конференции на 13-14 апреля было также анонсировано проведение Сибирского туристическом форума «Открой свою Сибирь».

Начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина прокомментировала, что деловая программа форума включает пленарное заседание «Актуальные вопросы развития туризма», совещание с участием представителей аэропорта «Толмачево», пограничного и таможенного контроля, авиакомпаний, турбизнеса СФО по вопросам взаимодействия в преддверии летнего сезона 2018 и другие мероприятия.

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