В Новосибирске решают вопрос о переходе с песко-соляной смеси на другие технологии

Сегодня, 10 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание, на котором оценил возможности новых коммунальных машин, поступивших в город в начале апреля.

Для летней уборки улиц будет использоваться новая уборочная техника, которая поступила в город на прошлой неделе. Напомним, что тогда поставщик привез 20 машин: 10 подметальных машин, три уборочных коммунальных машин, три комбинированные машины с пескоразбрасывающим, поливомоечным и плужно-щеточным оборудованием и четыре трактора «Беларус-82.1». Всего городская администрация в рамках контракта должна получить 49 единиц новой техники.

«За последние годы это самая крупная закупка уборочной техники, для нас это решительный шаг, который позволит качественно улучшить санитарное содержание проезжей части городских дорог и тротуаров», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее для зимней уборки улиц город получил 10 машин, но, по словам мэра, вся техники универсальная, и те машины, что зимой работают с песко-соляной смесью, летом могут быть переоборудованы в поливо-уборочные машины.

«Сегодня, благодаря новой технике, мы даем старт операции по борьбе с пылью в Новосибирске. Проблема пыли стоит очень остро в городе. Мы разрабатываем план действий для ее решения, обсуждаем возможности перехода на другие технологии, замену песко-соляной смеси на более крупные фракции. Сейчас проводим испытания новых технологий, которые планируем применять в полной мере уже следующей зимой», — сказал о планируемых методах борьбы с образованием грязи в городе Анатолий Локоть.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.