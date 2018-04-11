Мэрия Новосибирска отказалась застраивать пойму реки Ельцовка

Проект застройки поймы Ельцовки 10 апреля на публичных слушаниях был приостановлен.

Накануне в Новосибирске прошли публичные слушания о внесении очередных изменений в «Правила землепользования и застройки города Новосибирска». На этот раз речь шла о судьбе участка в пойме реки Ельцовка в микрорайоне Нижняя Ельцовка на улице Лесосечная, находящегося в федеральной собственности. В частности, на участке в 50 га планировалось строительство около восьми многоэтажных домов, против чего выступали жители Нижней Ельцовки. Так, на прошлой неделе инициативные граждане выходили на пикет в центре Новосибирска, чтобы показать свое несогласие.

На слушаниях жители Нижней Ельцовки выступили с предложением исключить их площадку из состава формируемой территории комплексной застройки и настояли на более тщательной проработке экологической составляющей поймы реки Ельцовка. Специалисты департамента строительства и архитектуры мэрии и эксперты единодушно поддержали это предложение. Что касается дальнейшей судьбы этой территории, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Виталий Столбов сообщил, что необходимо выполнить изменение проекта планировки Советского района (куда входит и Нижняя Ельцовка).

Такого же мнения придерживается мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который на своей странице в Facebook написал, что поддержал новосибирцев, выступивших против планов собственника земельного участка.

«Дело в том, что развитие участка на ул. Лесосечной связано с комфортностью проживания в микрорайоне «Нижняя Ельцовка». Сейчас участок находится в федеральной собственности. Некоторые жители выступили против выделения этого участка под застройку. Я согласен с ними – строительство на этой территории затруднит движение транспорта в микрорайоне, отразится на зелёных насаждениях, — выразил свою позицию глава города. — Я настаивал на необходимости выслушать аргументы горожан на общественных слушаниях. Хорошо, что специалисты всесторонне рассмотрели и учли нашу позицию. Спорный участок не включён в список зон для комплексного развития».

Отметим, что указанный участок находится в управлении принадлежащей государству компании «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию» (АИЖК). С марта АО было переименовано в АО «Дом.рф».

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