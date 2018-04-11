На соревнованиях по танцевальному спорту «Столица Сибири-2018» будут работать судьи из 11 стран

Участников международных соревнований по танцевальному спорту «Столица Сибири-2018» будут оценивать судьи из 11 стран.

С 14 по 15 апреля 2018 года в Новосибирске в восьмой раз пройдут Международные соревнования по танцевальному спорту «Столица Сибири-2018» на кубок Westfalika. Турнир включен в официальный список мероприятий Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, а также в единый календарный план (ЕКП) межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта РФ. В этом году сибирские спортсмены получат уникальную возможность поучаствовать в соревнованиях мировой квалификации (WDSF) на территории СФО и усилить свои позиции в Мировом рейтинге WDSF.

Ежегодно соревнования собирают сотни участников из десятков танцевальных клубов со всей России, и в этом году ожидается более 3 тыс. спортсменов и зрителей. География турнира включает города Новосибирск, Омск, Красноярск, Томск, Барнаул, Новокузнецк и многие другие. Также в этом году на соревнования приедут спортсмены из пяти других стран — Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Малайзии и Словакии. С 2017 года участники соревнований имеют возможность получать спортивные разряды.

Международные соревнования по танцевальному спорту «Столица Сибири» отличает авторитетная судейская коллегия. В этом году представлена самая широкая география судей за всю историю турнира: оценивать спортсменов будут эксперты из 11 стран — Кыргызстана, Германии, Малайзии, Израиля, Кореи, Испании, Казахстана, Италии, Сербии, России, Узбекистана. Также интересным элементом программы этого года станут показательные выступления дуэтов синхронистов — это новый вид танцевального спорта, который начинает постепенно набирать популярность за рубежом и только появляется в России.

Кроме того, в этом году организаторы соревнований открывают серию квалификационных семинаров по танцевальному спорту на территории Новосибирской области, первый из семинаров будет приурочен к турниру «Столица Сибири-2018» и пройдет 13 апреля 2018 года. Официальная страница семинара по ссылке.

Организаторы соревнований «Столица Сибири» — Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Новосибирской области, департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и танцевально-спортивный клуб «Триумф». Генеральным партнером турнира выступает сеть обувных магазинов Westfalika.

Торжественная церемония открытия турнира и вечерняя программа соревнований состоятся 14 апреля в 18:30.

Место проведения: ЦСП «Заря» (ул. Спортивная, 2), тел. 263-09-35

Программа мероприятия на сайте по ссылке.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.