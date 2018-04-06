6 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках еженедельного часа прессы рассказал о ходе проверок в Новосибирских ТРЦ. Градоначальник считает главной проблемой проверок отсутствие в проверяющих комиссиях представителей муниципалитета.

На вопрос журналистов о проверках в Новосибирских ТРЦ градоначальник ответил: «Трудность заключается в том, что как только произошло ЧП в Кемерове, нам не надо было подсказывать, что делать. Я не был в городе в момент трагедии, я не стесняюсь этого, я был не в отпуске, а исполнял поручение президента в Страсбурге на конгрессе муниципальных образований при совете Европы. Я решал для себя вопрос, бросить все и ехать в Новосибирск или дистанционно какие-то поручения давать. Я произвел два действия: объявил траур и сразу организовал проверку всех ТРЦ. Я ожидал, что после таких событий будут приняты решения, которые неизбежно приведут к таким проверкам. Но зачем мы будем ждать?». Глава города отметил, что в ходе указанных проверок снова выявляется необходимость наделения Новосибирска особым статусом.

Анатолий Локоть заметил, что провел совещание с главами всех районов города, которых спрашивал о том, как идут проверки. «Но наше законодательство устроено таким образом, что наше представительство отсутствует в соответствующих комиссиях. Они состоят из чиновников государственных служб», – ответил мэр.

По словам градоначальника, на совещании с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, мэр попросил включить представителей муниципалитета в проверяющие комиссии, наряду с пожарными, МЧС. Кроме того, Анатолий Локоть лично обращался в прокуратуру с этим вопросом. «Да понятно, что есть законодательство, но ведь мы работаем с людьми непосредственно. Я лично вижу в социальных сетях столько обращений по поводу разных торговых центров. Поэтому, я надеюсь, что будут правильно приняты решения», – заключил мэр.

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