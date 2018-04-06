Новосибирский застройщик отремонтировал дорогу за свой счет

Напомним, что в 2018 году новосибирское МКУ «Управление дорожного хозяйства» планирует потратить на ремонт дорог около 90 млн рублей. В частности, запланировано отремонтировать порядка 35 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Для этого будут проведены конкурсные процедуры, на основании которых будут определены подрядные организации.

Ремонт дорожного полотна проезжей части улицы Волочаевской, переходящей в улицу имени Татьяны Снежиной, выполнен в Новосибирске за счет группы компаний «Дискус». Это позволит эксплуатировать дорогу до тех пор, пока она будет отремонтирована дорожными службами. Асфальт был изготовлен на собственном производстве, которое работает практически круглогодично, учитывая объемы строительства и благоустройства в компании. В общей сложности было отремонтировано более 2000 метров дорожного полотна.

«Мы ежегодно ремонтируем дороги в построенных нами микрорайонах. Делаем это по мере необходимости. Стараемся не делить на свои и чужие те дела, которые по возможности можем выполнить сами. Так было и с организацией дополнительного выезда с Плющихинского жилмассива в прошлом году, так обстоят дела и с ремонтом дорожного полотна в этом году», — прокомментировал руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай.

В этом году ямочный ремонт на Плющихинском был проведен сразу же, как только позволила погода, в минувшее воскресенье не было осадков, несмотря на выходной день, строители вышли на работу и восстановили дорожное покрытие.

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