В марте в Толмачево поступило посылок почти на 50% больше, чем в предновогодний период

Почта России подвела итоги по обработке международных отправлений в 1 квартале текущего года. В марте поставлен очередной рекорд в сравнении с декабрем 2017-го, когда сибиряки получали предновогодние посылки.

Почта России поставила рекорд по обработке международных отправлений в 1 квартале 2018 года. Количество международных почтовых отправлений, обработанных в марте 2018 года ММПО «Толмачево», стало рекордным — 3,45 млн шт., на 41% больше, чем в декабре 2017 года, когда сибиряки получали интернет-заказы перед Новым годом.

«Показатели первого квартала сравнялись с объемами самых загруженных месяцев предновогоднего пикового периода – ноября и декабря. Мы прогнозируем, что в течение всего года сохранится тенденция по росту входящих в Россию объемов международных отправлений», — прокомментировал генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

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