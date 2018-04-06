Красноярск готовится к 15-му экономическому форуму. Большинство экспертов называют мероприятие полезным для региона и экономически оправданным. Скептики же отмечают ограниченный круг участников и отсутствие анализа итогов КЭФ прошлых лет.

С 12 по 14 апреля пройдет пятнадцатый по счету Красноярский экономический форум. Его официальная заявленная тема — «Россия 2018–2024: реализуя потенциал». Среди запланированных гостей — вице-премьеры правительства РФ Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, федеральные министры, главы российских регионов России. Из представителей крупного бизнеса в списке участников значатся многолетний глава РУСАЛа Олег Дерипаска, генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Своих представителей рассчитывают прислать общественные организации и институты развития: аналитический центр при правительстве РФ, центр стратегических разработок, НИУ «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Российская экономическая школа, Агентство по технологическому развитию, Российская венчурная компания (РВК), фонд Сколково, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). Всего на мероприятии ожидается более 5 тыс. участников. Уже зарегистрированы делегации из 14 зарубежных стран (наиболее многочисленные — из КНР и Индии) и из почти 40 регионов РФ. К подписанию запланировано около 50 соглашений. Среди них — договор о поставках в Китай зерна из Красноярского края.

Стоит отметить, что прошлый КЭФ проходил еще при Викторе Толоконском, который возглавлял регион. В этом году гостей будет принимать врио губернатора Красноярского края Александр Усс. «Мы поменяли формат форума. Если раньше КЭФ позиционировался как событие, то в этом году — как процесс. По итогам форума мы хотим получить базу для дальнейшей работы над нашим проектом «Енисейская Сибирь». Для его презентации на форуме будет организовано роуд-шоу, параллельно с которым не будет проходить никаких других мероприятий. Все участники форума познакомятся с нашим проектом, подобных которому с точки зрения масштаба, охвата территории и подходов макрорегионального планирования в России пока нет», — прокомментировал вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин.

Деловая программа форума рассчитана на три дня и включает работу порядка 70 площадок. Основным его событием должно стать пленарное заседание «Россия 2018–2024: реализуя потенциал». Существенное внимание будет уделено и проекту создания макрорегиона «Енисейская Сибирь». Другие площадки будут посвящены самым разным темам: цифровая экономика, подготовка кадров, торгово-инвестиционное взаимодействие России и Китая, формирование точек роста в азиатской части страны, экологические вопросы и многое другое. Дискуссии пройдут в самых разных форматах: пленарные заседания, круглые столы, конференции, открытые площадки.

Впервые мероприятие формата КЭФ прошло в Красноярске в 2004 году. Тогда оно получило название Инвестиционный форум регионального развития и собрало порядка 700 участников. Если первый и второй КЭФы в основном были сосредоточены на проблемах и возможностях Красноярского края, то в 2006 году мероприятие было посвящено тематике Сибири и Дальнего Востока, а в 2007 году уже вышло на всероссийский масштаб. Форум посещали первые лица страны. Так, Дмитрий Медведев принимал участие в его работе сначала в ранге вице-премьера правительства (2008 год), а затем и премьер-министра (2013 год). А в 2012 году КЭФ посетил Владимир Путин в статусе главы правительства РФ, проведя здесь заседание экспертного совета Агентства стратегических инициатив, а также осмотрев выставочный проект «Инновационный солнечный кластер в Железногорске». В 2017 году форум был впервые перенесен с февраля на апрель. Это решение вызвало скептические оценки о снижении статуса мероприятия. Однако КЭФ собрал достаточное количество представителей власти и бизнеса. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров считает КЭФ полезным для региона и намерен принять в нем активное участие.

«Конечно, из заявленных здесь проектов и подписанных соглашений фактически реализуются не все. Но мы анализировали процент выполнения, и это весьма неплохой показатель. Фактически речь идет о многомиллионных инвестициях, которых, скорее всего, не было бы, если бы не КЭФ. Я знаю, что систематически начинаются споры о статусе мероприятия, и время от времени мы слышим оценки, что очередной форум оказался не такой важный, как раньше. Я лично считаю, что дискутировать на эту тему излишне. По сути ведь не имеет значения, возглавит ли правительственную делегацию премьер-министр Дмитрий Медведев или же лишь вице-премьер Дворкович. Нам важны экономический эффект для региона и возможность донести до федеральных чиновников информацию об имеющихся трудностях. А это по сути не зависит от того, как оценил статус форума тот или иной эксперт. Лично я рассчитываю не просто посетить КЭФ, а принять участие в дискуссии, посвященной проблеме коммунальных отходов. Дело в том, что в этом году федеральное законодательство в этой сфере меняется, однако для северных территорий нашего края нововведения окажутся практически невыполнимыми, грозящими многократным ростом тарифов по квартплате. Я рассчитываю выступить на этой площадке, обозначить проблему и озвучить те предложения по решению проблемы, которые мы подготовили», — отмечает парламентарий.

Депутат городского Совета Красноярска Константин Сенченко имеет более скептическое отношение к мероприятию и не намерен в нем участвовать. «Я могу назвать однозначный плюс форума: благодаря большому наплыву людей красноярские предприятия малого и среднего бизнеса получат существенную дополнительную прибыль. Гарантировать какого-то еще экономического эффекта от мероприятия я не могу. Как правило, каждый новый КЭФ объявляет какую-то новую сверхзадачу, однако анализа выполнения тех проектов, о которых заявлялось год назад, не происходит. Я не собираюсь участвовать в работе площадки 2018 года хотя бы по той причине, что это достаточно дорого для участников, а экономического эффекта от вложения таких средств я не вижу. Фактически участие в КЭФ по карману лишь госкорпорациям и крупнейшим ФПГ. Итогом этого становится тот факт, что приезжает раз за разом один и тот же круг людей, а ситуация от их дискуссий не меняется. И слушать их снова, честно говоря, уже не интересно», — считает муниципальный депутат.

В свою очередь генеральный директор компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов считает проведение форума экономически целесообразным. «КЭФ имеет достаточно большое значение для экономики региона. По сути он задает вектор, в направлении которого краевая власть работает на протяжении последующего года. Помимо подписания важных соглашений, это еще и большая переговорная площадка, где бизнесмены могут найти клиентов или партнеров, которых в обычной жизни, скорее всего, не встретили бы. Конечно, организация форума требует определенных финансовых затрат, однако, во-первых, часть затрат берет на себя бизнес, а во-вторых, эти вложения компенсируются позже дополнительными налоговыми поступлениями и созданными рабочими местами. Что касается статуса Красноярского форума, то он, конечно, проигрывает Петербургскому или Сочинскому, но третье место в стране ему можно заслуженно дать», — рассуждает эксперт.

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