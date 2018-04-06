«Мы все воспитаны Тулеевым»: депутаты попросили высокий пост для экс-губернатора

После того, как 73-летний Аман Тулеев получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области, депутаты Госдумы попросили врио губернатора Сергея Цивилева поддержать выдвижение экс-главы региона спикером парламента.

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин своей странице в Facebook 5 апреля опубликовал открытое обращение к врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение «народного губернатора» Амана Тулеева на пост председателя совета народных депутатов Кузбасса. Подписи под этим поставили семь парламентариев Госдумы РФ от Кемеровской области. Напротив фамилии восьмого депутата – подписи нет.

«Аман Гумирович не мыслит себя на пенсии. Для него работа смысл жизни, и это правильно. Вот, сегодня кузбасские депутаты подписали письмо. Такие же письма направили в Общественную палату, кузбасский Совет ветеранов, в муниципальные советы, депутатам облсовета и, конечно, председателю областного совета народных депутатов Алексею Синицыну — самому перспективному кузбасскому политику. Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил», — написал в социальной сети Антон Горелкин, комментируя опубликованное обращение.

В самом документе перечислены заслуги экс-главы Кузбасса, который в 1997 году «принял регион в сложном социально-экономическом и политическом положении». Парламентарии уверены, что за годы, пока Тулеев находился в кресле губернатора, Кузбасс стал одним из развитых индустриальных регионов России.

«Имя Амана Тулеева у всех в России ассоциируется с сильным и справедливым лидером, стабильным Кузбассом, защитой интересов населения шахтерского края», — говорится в письме.

Напомним, Аман Тулеев уже через два дня после досрочной отставки получил мандат депутата Ван Вай-Чена в облсовете, который оставался вакантным с 2016 года.

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