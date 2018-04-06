Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции 6 апреля рассказал, что может дать Новосибирску особый статус, и сколько денег в связи с этим может получить бюджет Новосибирска.

Анатолий Локоть, ссылаясь на свою речь на форуме «Городские технологии» еще раз подчеркнул, что считает необходимым придать Новосибирску особый статус. Он напомнил, что на территории Новосибирска остается лишь 14% собираемых налогов. Однако, по словам градоначальника особый статус заключается не только в увеличении бюджета, но и в расширении полномочий. «У меня были беседы и с нынешним врио губернатора, и в федеральном минфине на эту тему. И к этим предложениям относятся с пониманием на всех уровнях. Но при этом нам говорят, что вместе с этим следуют полномочия. Я не против этого», – ответил мэр.

Градоначальник привел в пример поликлиническое направление, ответственность за которое правильно будет вернуть город, по мнению Анатолия Локтя. «Ведь вопросы идут к нам, в город. Область занимается операциями, медицинском обслуживанием, финансовыми затратами. Но ведь идет жизнь, людей нужно обслуживать, принимать, оказывать услуги. Эта проблема остается и мне напоминают, что нужно строить поликлиники. Но я отвечаю, что вопрос не в моих полномочиях», – заметил мэр.

Глава города заключил, что для того, чтобы выправить ситуацию с бюджетом, муниципалитету нужно в год как минимум 1,5 млрд рублей. Анатолий Локоть напомнил, что в конце года мэрия получила 700 млн рублей. «Да, это помогло нам, но коренного перелома не произошло. Чтобы выправить ситуацию, нужно 1,5 млрд как минимум. До уменьшения доли отчислений от НДФЛ, условный «бюджет развития» у нас составлял порядка 4 млрд рублей. Сейчас он уменьшился до 900 млн рублей. А что такое 900 млн рублей? Это две небольшие школы, это меньше, чем требуется на летний ремонт дорог», – подытожил мэр.

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