Владимир Путин назвал низкой эффективность тулеевской команды в администрации Кузбасса

Накануне в Кремле состоялась ранее анонсируемая встреча президента России Владимира Путина с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

Президент РФ Владимир Путин, начиная разговор с главой Кузбасса Сергеем Цивилевым, подчеркнул, что обязанности губернатора Цивилеву пришлось взять «в критической ситуации». Но именно это, по словам президента, должно настроить врио на эффективную работу и мобилизовать все его «положительные качества», которых у Цивилева «достаточно». «Вы их проявили на различных местах весьма и весьма достойно. Очень рассчитываю, что это всё люди почувствуют, когда вы в полной мере приступите к работе», — обратился к Сергею Цивилеву Владимир Путин.

Обращаясь к вопросу эффективности региональной команды, Путин сказал, что, по оценкам федерального правительства, она находится на 73-м месте в стране. «То есть вроде бы как и не такой большой показатель, но есть совершенно очевидные положительные тенденции в ситуации на сегодняшний день: это самообеспеченность финансами, это надёжная, очень устойчивая финансовая политика прежней власти и прежнего губернатора. Всё это хороший задел для того, чтобы действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и более отдалённую перспективу», — отметил Владимир Путин, добавив также, что Кузбасс — это признанный лидер в металлургической промышленности и освоении углей.

Врио губернатора Сергей Цивилев, делясь своими первыми оценками региона, назвал Кемеровскую область «уникальной». Он подчеркнул, что Кузбасс является стратегическим партнером «Российских железных дорог», давая компании 38% всего грузового оборота.

Среди поручений, отданных главой государства врио, — расселения аварийного жилья, решение проблем с инфекционными заболеваниями и туберкулезом у населения, работа с моногородами.

Вчера также прошло заседание Государственного совета РФ, в котором принял участие Сергей Цивилев. Перед началом заседания врио губернатора ответил на вопросы журналистов о помощи семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и работе по обеспечению безопасности населения в торговых центрах. Он заверил, что на месте сгоревшего ТРЦ нового торгового центра не появится: жители региона сами определят, что там должно быть. Среди предложений: сквер, часовня, мемориал.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.