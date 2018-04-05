Успешная реализация программы «Безопасные и качественные дороги» — один из наглядных примеров, который приводит мэрия Новосибирска в качестве иллюстрации проделанной работы. Прошлым летом перекрестки нескольких городских магистралей, да и сами магистрали преобразились: речь и о полотне, и о новых дорожных знаках, и о разметке термопластиком, и о светофорах с секундомером. Вместе с муниципальными программами большой федеральный проект позволил впервые за долгое время выполнить норматив по ремонту дорог. О том, какие перекрестки и дороги в Новосибирске этим летом ждет реновация и сколько можно сэкономить на установке новых светодиодных фонарей, — в материале «КС».

В 2017 году ремонт проводился на девяти объектах — в результате были ликвидированы 15 мест концентрации ДТП и отремонтировано 20 км городских магистралей. Наиболее крупные участки были отремонтированы на улицах Немировича-Данченко, Восход, Никитина, Станционной, Авиастроителей, Петухова, Красном проспекте. Федеральная программа позволила отремонтировать 700 тысяч кв. метров дорожного покрытия.

В 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) планируется провести ремонт участков улиц Первомайской, Немировича-Данченко, Красного проспекта и проспекта Димитрова, а также ремонт полотна на самом Димитровском мосту. Общая стоимость ремонта этих участков дорог составит 755 млн рублей.

В рамках БКД также планируется реконструкция участков на улице Бориса Богаткова и улице Русской общей стоимостью 268,5 млн рублей.

Кроме того, в рамках программы планируется ликвидировать девять аварийно-опасных участков дорог.

«Мы проделали большую подготовительную работу, для того чтобы в этом году продолжить реконструкцию дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги». Этот проект — хорошая возможность привести магистрали в нормативное состояние. В 2018 году на эти цели будут направлены 1 млрд 46 млн рублей, — подчеркнул мэр Новосибирск Анатолий Локоть. — Дальше очень важно, чтобы этот проект был реализован в срок. Как и в прошлом году, качеству работ будет уделяться особое внимание. Лето в Сибири короткое, и нам необходимо успеть воплотить все планы».

В то же время проводится плановый ремонт дорог, который не зависит от федеральной программы. Здесь муниципалитет полагается только на свои силы.

«Были проведены объезды дорог, определены основные участки. Кроме того, у нас есть предписания и решения суда, поэтому эти участки дорог в первую очередь отремонтируем, — заверил на прошедшем в конце марта заседании комиссии по безопасному дорожному движению начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Новосибирска Юрий Алексеевский. — Первый этап выполнения работ намечен с 10 апреля до 24 апреля. Это ликвидация очагов аварийности. Второй этап — с 24 апреля до 9 мая — это классический ремонт».

В 2018 году МКУ «Управление дорожного хозяйства» планирует потратить на ремонт дорог около 90 млн рублей. Сама процедура ремонта обязательно проходит через конкурс. Это позволяет сэкономить бюджетные средства, которые в дальнейшем могут быть также использованы для ремонта дорог.

«В этом году запланировано отремонтировать порядка 35 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Для этого в настоящее время проведены конкурсные процедуры, определены подрядные организации, на дорогах города Новосибирска будут работать шесть бригад, — отметил Юрий Алексеевский. — В результате такого подхода образовалась экономия в размере порядка 5 млн рублей. В настоящее время также проходят конкурсные процедуры, и еще две бригады у нас определятся 17 апреля».

Мэрия планирует пустить сэкономленные 5 млн на реконструкцию площади Ленина. Этот объект входит также в программу «Безопасные и качественные дороги», но дополнительные 5 млн рублей позволят мэрии расширить комплексный подход в реконструкции культурного объекта.

Проект «Безопасные и качественные дороги» предполагает комплексный подход к ремонту автомагистралей. Обновлению подлежит не только проезжая часть, планируется отремонтировать тротуары, барьерные ограждения, установить новые светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения, приборы фото- и видеофиксации.

Планируется заменить 1150 фонарей с натриевыми лампами на светодиодные светильники. По словам директора МБУ «Горсвет» Константина Анакина, это позволит сэкономить средства на потреблении энергии без потери эффективности освещения автомобильных дорог, к тому же светодиодные светильники служат дольше обычных.

Индивидуальный подбор светильников для определенных участков улично-дорожной сети позволит уменьшить их мощность. По предварительным подсчетам, в результате реализации проекта потребляемая мощность сократится на 647 620 кВт•ч.

Это в свою очередь позволит сократить затраты на электроэнергию более чем на 2 млн рублей в год. Также за счет сокращения затрат на замену ламп будет дополнительно сэкономлено свыше 67 тысяч рублей в год.

Кроме этого, в сфере ответственности «Горсвета» — нанесение дорожной разметки. Для этого наряду с обычной краской используется долговечный материал — холодный пластик, правда, такая разметка наносится только в местах концентрации ДТП и рядом со школьными учреждениями. По словам участников комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Новосибирска, такое покрытие держится около полугода, в то время как разметку краской надо регулярно обновлять. Тем не менее на большинстве улиц планируется использовать традиционный материал ввиду его дешевизны.

«Следующий раздел — безопасность дорожного движения, это светофорные объекты и консоль-наборы», — пояснил Константин Анакин. В планах — установка 25 светофоров различных типов на сумму 25 млн рублей и установка 38 консоль-наборов со знаками «пешеходный переход» на сумму более 3 млн рублей. Сумма поступила из федерального бюджета, подчеркнул Анакин.

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