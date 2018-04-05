Томский губернатор обсудил в Москве участие региона в реализации Стратегии научно-технологического развития России

В Москве состоялась встреча губернатора Томской области Сергей Жвачкина и министра образования и науки России Ольги Васильевой. Стороны обсудили Стратегию научно-технологического развития России (СНТР).

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин представил главе федерального минобрнауки Ольге Васильевой концепцию «дорожной карты» по реализации СНТР в регионе и рассказал о результатах «мозгового штурма» с ректорами всех томских университетов и институтов РАН, который губернатор провел, находясь в Томске. Сергей Жвачкин подчеркнул, что главное конкурентное преимущество Томской области перед другими регионами в подготовке кадров для новой экономики и в системном внедрении в производство инновационных разработок.

«Имея успешный опыт конвертации научных разработок в производственные технологии, Томская область делает ставку на прикладные исследования», — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

Стратегия научно-технологического развития России была утверждена главой государства 1 декабря 2016 года, а летом 2017 года правительство РФ утвердило план реализации стратегии на 2017-2019 годы.

Участники встречи подняли также вопросы изменения законодательства в области науки, которое бы регулировало взаимодействие между учреждениями РАН и университетами.

В заключение Ольга Васильева отметила значимость Томского государственного университета и предложила отметить осенью 140-летие не только вуза, но и 140 лет с начала просвещения Сибири и Дальнего Востока.

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