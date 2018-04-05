Владимир Путин примет врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева

Сегодня президент России Владимир Путин должен встретиться с новым главой Кузбасса Сергеем Цивилевым, пишут РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал ряд встреч Владимира Путина, которые пройдут сегодня, 5 апреля. В частности, у главы государства запланирован прием ставшего 1 апреля врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

«Сегодня запланировано несколько рабочих встреч у президента. Одна из них будет публичной — президент примет Цивилева. Вы знаете, что он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Президент недавно там был — в очень сложный момент для кемеровчан и для всей страны, поэтому сегодняшнее общение с Сергеем Цивилевым также достаточно важно», — привело слова Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Напомним, с 1997 года Сергей Цивилев — первый человек, сменивший Амана Тулеева на посту главы региона. Политический долгожитель Тулеев подал в отставку 1 апреля, спустя неделю после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», однако из политики не ушел, став народным депутатом регионального парламента.

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