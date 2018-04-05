ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса до 10%

ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса: минимальная ставка составляет 10% годовых.

Клиенты могут воспользоваться предложением и оформить кредит на инвестиционные цели под 10% годовых, на цели пополнения оборотных средств под 10,5% годовых.

«Обслуживание и удовлетворение потребностей клиентов сегмента малого бизнеса является одним из наиболее приоритетных направлений банка ВТБ. Как известно, дополнительное финансирование очень важно для развития бизнеса, а снижение ставки повышает доступность кредитных ресурсов. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам одни из лучших условий на рынке», — отметил руководитель департамента малого бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.