На развитие Красноярской железной дороги кабмин выделил 10 млрд рублей

В правительстве РФ подписан документ об увеличении почти на 26 млрд рублей уставного капитала ОАО «РЖД» для реализации инвестиционных проектов. Распоряжение 5 апреля опубликовано на сайте кабмина.

В федеральном бюджете предусмотрены средства для увеличения уставного капитала РЖД в целях реализации четырех крупных инвестпроектов, самый затратный из которых расположен на территории Сибири. Речь идет о комплексном развитии участка Междуреченск–Тайшет Красноярской железной дороги, на который выделено 10 млрд рублей.

Как говорится на сайте РЖД, общий объем инвестиций ОАО «РЖД» и государства на программу комплексного развития участка Междуреченск-Тайшет с 2013 года по 2019 год оценивается в размере 42,9 млрд рублей. Необходимость развития этого участка продиктована потребностью в увеличении пропускных способностей на стратегически важном железнодорожном направлении «Кузбасс – Дальневосточный транспортный узел» и является частью национальной государственной программы повышения пропускных способностей Транссиба и БАМа.

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